عاجل انخفاض 50 % أسعار السمك اليوم الأربعاء 24 إبريل بعد حملة مقاطعة الأسماك “خليه يعفن”

شهدت أسعار السمك اليوم وفي الفترة الماضية انخفاضاً ملحوظاً، وذلك بعد الحملة التي قام بها سكان مدينة بورسعيد حول مقاطعة شراء الأسماك نتيجة الارتفاع الكبير الذي كان في السعر سابقاً من قبل التجار ورفضهم خفض الأسعار قبل أن تتم المقاطعة، وقد رفض الأهالي إنهاء الحملة إلا بعد أن يتم تنزيل الأسعار بما يتناسب مع الدخول الشهرية للمواطنين خاصة إن بورسعيد من المحافظات الساحلية التي يتوفر بها الأسماك بشكل كبير، ولذلك ليس هناك داع أن تكون أسعارها مرتفعة بذلك القدر.

أسعار السمك اليوم

انخفضت أسعار السمك اليوم الأربعاء 24 أبريل، وجاء ذلك بعد حملة مقاطعة أكل الأسماك التي نظمها وسام الصفتي ضد تجار المأكولات البحرية نتيجة الارتفاع غير المسبوق، وبالفعل بعد المقاطعة قد استجاب عدد من هؤلاء التجار وقاموا بتخفيض الأسعار، وقد كان من المتوقع أن تستمر المقاطعة لمدة أسبوع واحد فقط ولكن تمت تمديد المدة إلى ما بعد شم النسيم نتيجة عدم تجاوب جميع التجار، وقد دعا منظمو الحملة إلى تضامن جميع المحافظات الأخرى في المقاطعة، ولذلك أعلن أهالي محافظات بني سويف والغربية والسويس والإسكندرية والشرقية عن اتفاقهم مع الحملة.

سعر الأسماك اليوم الأربعاء

سجل سعر الأسماك يوم الأربعاء وفقاً للتعاملات الأخيرة الأسعار التالية: