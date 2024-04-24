«كن على أتم الإستعداد»….شركة أودي وفيرايزون يصنعان مسار قيادة تجريبي متكامل لإختبار أجدد تقنيات السيارات الذكية

تسعى شركة أودي بكل جهدها وإصرار لتجربة واختبار أحدث التقنيات في مجال السيارات بأسرع وقت وأعلى دقة ممكنة، بهدف ضمان تفوقها وتميزها في صدارة المنافسة في سوق السيارات الذكية ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قامت الشركة بإعلان شراكتها الاستراتيجية مع شركة فيرايزون، بهدف تطوير مسار تجريبي متقدم مخصص لاختبار وتقييم تكنولوجيا المركبات الذكية تفضلوا بقراءة التفاصيل الكاملة أدناه.

ما هو هدف شركة أودي وفيرايزون لإختبار تقنيات السيارات الذكية

هدف هذا المشروع يتمثل في اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها من خلال محاكاة وتجسيد سيناريوهات القيادة الذكية في بيئات متنوعة، يشمل ذلك تجربة التنقل الذاتي والتفاعل بين السيارة وأنظمة التخزين السحابية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الاتصال السيارة بيئة (C-V2X) التي تسمح للمركبات بالتواصل مع بيئتها بما في ذلك المركبات الأخرى واللافتات المرورية الرقمية يعتمد المشروع على منصة الحوسبة السحابية AWS المقدمة من شركة Verizon، بالإضافة إلى أدوات نقل الفيديو والبيانات في الوقت الحقيقي التي توفرها Smart Mobile Labs، ويعتمد أيضًا على تقنيات ومعدات من Nokia، وفي هذا التجربة الرائدة، تعمل الشركتان بجد على وضع خطة متقنة لإنشاء نسخ دقيقة ومحاكاة شبكات الإتصال اللاسلكي في عدة بلدان، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، من خلال مركز متميز يوجد في ألمانيا يهدف هذا المركز إلى منح شركة أودي فرصة فريدة لمحاكاة تنوع الظروف التي قد تواجهها سياراتها في أنحاء العالم، بما في ذلك الأحوال الجوية، وحالة الطرق.

تصريحات شركة أودي وشركة فيريزون

أعلنت شركة أودي بأن احتياجاتنا لمسار الاختبار كانت معقدة ومتنوعة للغاية، حيث كانت تتضمن مجموعة متنوعة من التقنيات الجغرافية الرقمية والإتصالات وبفضل جهود فيريزون، تم تقديم حلا شاملا يساعد في تقليل وقت الإختبار والتكاليف، مما يمنحنا ميزة تنافسية لا تقدر بثمن في الأسواق العالمية، كما قالت شركة فيريزون من جانبها: الهدف يكمن في توفير جميع مكونات هذا الاختبار التجريبي من جميع أنحاء العالم إلى منشأة اختبار واحدة، بهدف ضمان أن شركة أودي سوف تكون قادرة على تلبية احتياجات عملائها من خلال سياراتها.