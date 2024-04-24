موعد صرف زيادات المتقاعدين 2024 بالجزائر وما هي نسبة الزيادة للمتقاعدين + رابط الاستعلام عن الزيادات الجديدة

يرغب الأشخاص في التعرف على موعد صرف زيادات المتقاعدين 2024 بالجزائر حيث أن حكومة الجزائر قد قامت بإضافة زيادة على الرواتب وسيتم صرف هذه الزيادات مع الراتب الجديد لشهر مايو 2024، ويترقب العديد من المستفيدين هذه الزيادات بفارغ الصبر، حيث أنها تساعدهم وتوفر لهم حياة معيشية أفضل في ظل تلك الظروف الصعبة وتوفر لهم حياة كريمة، وإليكم التفاصيل خلال السطور القادمة من هذا المقال.

موعد صرف زيادات المتقاعدين 2024 بالجزائر

لقد قامت الحكومة الجزائرية بتوضيح موعد صرف زيادات المتقاعدين 2024 بالجزائر ليكون الصرف في اليوم الأول من شهر مايو لعام 2024 والموافق يوم الأربعاء، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماع بين السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوراء الجزائري لمناقشة المنح المقدمة للمتقاعدين وزيادة الرواتب، ومن جانبه وافق رئيس الجمهورية على تطبيق تلك الزيادة للرواتب ولكن لم يتم حتى الآن إعلان عن قيمة تلك الزيادة على الرواتب، ومن المتوقع أن تكون الزيادة من 2 إلى 5 % على الراتب حسب ما يتقاضاه المواطن.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

بعد أن تعرفنا على موعد صرف زيادات المتقاعدين 2024 بالجزائر كما هو مقرر سوف ننتقل للحديث عن خطوات الاستعلام عن زيادة الرواتب، حيث أن الحكومة بدولة الجزائر كانت قد أطلقت خدمة رقمية تمكن المستفيدين من معرفة رواتبهم والزيادات المضافة لهم، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:-