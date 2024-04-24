الآن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة التاسعة الأخيرة و50 ألف أسرة مستفيدة

تتوفر العديد من برامج الدعم والرعاية الاجتماعية في العراق، وتهدف هذه البرامج إلى تحديد الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن نتائج البحث للمتقدمين والمشمولين من الرعاية الاجتماعية، حيث يبحث الكثير عن طرق الاستعلام عن هذه الرعاية ويرغب في معرفة التفاصيل الخاصة بها، ومن خلال المقال الحالي سنتعرف على أسماء المستفيدين والمشمولين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2024.

كيف تستعلم عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

2. أدخل رقم الهوية الشخصية واسم المستخدم للدخول إلى الصفحة الرسمية.

3. بعد ذلك، ابحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

4. قم بتحديد الوجبة السابعة التي تم التقديم عليها.

5. أدخل البيانات الشخصية للمستفيد للاستعلام عن قبول الدعم.

6. بعد ذلك، اضغط على زر البحث لعرض التفاصيل للمستفيدين من الدعم.

7. يمكنك أخيرا تنزيل كشف الأسماء المستفيدة على جهازك الجوال.

صرف الرعاية الاجتماعية لنحو 50 ألف أسرة مستحقة

هذا وقد تم صرف الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة لنحو 50 ألف أسرة عراقية مستحقة للدعم المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بعد توافقهم مع الشروط المحددة والمقررة.

شروط التسجيل للانضمام في الرعاية الاجتماعية بالعراق

توجد شروط يجب توافرها للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية واستفادة منه، كما وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من هذه الشروط وتشمل:

1. يجب أن يكون المتقدم للدعم من الجنسية العراقية.

2. يجب أن يكون للمستفيد إقامة دائمة في العراق.

3. يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الدعم.

4. يجب أن تتوافق جميع الشروط المحددة مع المستفيد.

من الجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يهدف إلى توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، مثل الأسر الفقيرة والمعاقين والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إدارة هذا البرنامج وتنفيذه.

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رابط منصة مظلتي يتيح كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

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