“رسمياً” سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة 100 ألف دينار ورابط الاستعلام عنها عبر mof.gov.iq

أعلنت وزارة المالية في الأيام الماضية عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، وذلك عقب الزيادة الحاصلة في رواتب المتقاعدين، وجاءت هذه الزيادة من أجل المساهمة ومساعدة الأفراد على مواجهة أزمة غلاء المعيشة وتحمل أعباء الحياة، كما قد أوضحت الوزارة رابط للاستعلام عن سلم الرواتب وقيمة الراتب للمتقاعد في أي وقت، بالإضافة إلى توضيح موعد صرف الراتب الذي يكون في أول يوم في الشهر الميلادي، وسوف نتعرض اليوم للحديث عن تفاصيل سلم الرواتب بالتفصيل.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت وزارة المالية بدولة العراق بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن دعم التقاعد بالإعلان عن وجود زيادة في الرواتب، والتي تصل إلى 100 ألف دينار، كما تم توضيح سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، والذي جاء على النحو التالي:

بإمكان المستفيد أن يحصل على زيادة في الراتب إذا ما كان الراتب الأساسي يتراوح ما بين 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار وبعد الزيارة سيكون الراتب 400 إلى 600 ألف دينار.

الأشخاص الذين تكون قيمة راتبه 900 الف دينار سيكون الراتب بعد الزيادة مليون دينار.

وعلى هذا النهج يتم حساب الراتب الأساسي واضافة 100 ألف دينار عليه وذلك لمن يتقاضون راتب تقاعدي أقل من مليون دينار.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق 2024 بعد الزيادة

بإمكان الجميع الاستعلام عن راتب التقاعد بعد التعرف على سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، وذلك من خلال الرابط الذي أطلقته وزارة المالية لتسهيل عن المواطنين، ويمكن ذلك من خلال الاستعلام عن الخطوات التالية: