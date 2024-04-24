«تليفون الغلابة»…تعرف على مواصفات ومميزات هاتف Tecno Pova 5… الأول بلا منازع

قبل بضعة أشهر، أعلنت شركة تكنو عن إطلاق هاتفها الجديد Tecno Pova 5 في الفئة الإقتصادية، والذي يتميز بتصميمه الأنيق والجذاب، بالإضافة إلى توفره بمواصفات ممتازة مقابل سعره المناسب ومن بين هذه الميزات البارزة، يتمتع الهاتف بمعالج قوي من شركة ميديا تيك، Helio G99 ثماني النواة، بالإضافة إلى بطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير في هذا المقال، سوف نستعرض بالتفصيل مواصفات الهاتف ومميزاته، بالإضافة إلى الحديث عن سعره في السوق.

أهم مواصفات هاتف Tecno Pova 5

المعالج المتميز يأتي بتقنية ثماني النواة ومعمارية 6 نانو، الجديد Helio G99.

شاشة عالية الجودة IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة ودقة 1080×2460 بكسل، تمتاز بجودة FHD+ ومعدل تحديث يصل إلى 120Hz لتجربة تصفح سلسة وحية.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50+0.08 ميجابكسل.

نظام التشغيل الأحدث أندرويد 13 بواجهة HIOS 13.

بطارية سعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير.

سعة تخزين داخلية تصل إلى 256/128 جيجابايت.

ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت لتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة دون تأخير.

وسائل أمان متعددة، بما في ذلك مستشعر البصمة المدمج وزر الباور المناسب، بالإضافة إلى خاصية Face Unlock لفتح الهاتف بسهولة وأمان.

تمنحك خاصية الشحن السريع بقوة 45 واط.

يعتمد منفذ USB على نوع Type C 2.0.

تتوفر الهاتف بألوان متعددة لتناسب ذوقك، بما في ذلك الأزرق والذهبي والأسود.

مميزات هاتف Tecno Pova 5