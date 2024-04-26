“سامسونج بتقدم عظمة“ … مواصفات هاتف سامسونج c55 وسعر الهاتف

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد وهو سامسونج c55 وذلك بعد أن اختفت سلسلة هواتف c لعدة سنوات ومن المقرر أن يشمل الهاتف الكثير من المواصفات الغير متوفرة في الهواتف الأخرى وذلك ما سيجعله يحقق نسب مبيعات كبيرة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سامسونج c55

يأتي هاتف سامسونج c55 بمجموعة من المواصفات التي تجعلك ترغب في شرائه ومن أبرز تلك المواصفات:

ظهر الهاتف مصنوع من الجلد مع وجود إطار بلاستيكي مما يعطيه مظهر جذاب.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال والتي تدعم خاصية الفايف جي.

شاشة الهاتف مصنوعة من Super AMOLED وقياسها 6.7 بوصة بينما الدقة الخاصة بها هي 1080×2400 بكسل مع وجود كثافة 393 بكسل لكل بوصة تصل إضاءتها حتى 1000 شمعة ومعدل التحديث الخاص بها 120 هرتز.

نظام التشغيل للهاتف هو أندرويد 14.

يتوفر لديه مساحة تخزين تصل حتى 256 جيجابايت مع رامات 12 جيجا رام.

الهاتف يدعم معالج من النوع كوالكوم سناب ثماني النواة بتردد 2.4 هرتز.

الهاتف يأتي بـ 3 كاميرا خلفية الأولى دقتها 50 ميجابكسل والثانية دقتها 8 ميجابكسل والثالثة دقتها 2 ميجابكسل.

يدعم كاميرا سيلفي دقتها 50 ميجابكسل.

يدعم فلاش ليد في الخلف.

يوجد بصمة إصبع أسفل الشاشة.

بطارية الهاتف سعتها 5000 أمبير.

يوفر خاصية NFC.

يأتي الهاتف بسامعات خارجية من النوع Mono.

الهاتف يأتي باللون الأسود والبرتقالي.

سعر هاتف سامسونج c55

متوفر هاتف سامسونج c55 داخل الأسواق الصينية مساحة 256 جيجابايت رامات 8 جيجا رام بسعر 275 دولار أمريكي، بينما يوجد إصدار آخر يتمتع بمساحة 256 جيجابايت ورامات 12 جيجا رام بسعر 315 دولار أمريكي.