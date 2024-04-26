غيرها بسرعة مستني أيه؟؟.. كيفية تغيير الساعة التوقيت الصيفي

يجب العلم أنه لابد من تغيير الساعة على التوقيت الصيفي وذلك يتم من خلال تقديم الساعة وذلك ما حدده القانون رقم 24 لعام 2023، لذلك يتساءل العديد من المواطنين حول كيفية تغيير الوقت الصيفي ومتى سوف يتم اتباع الوقت الصيفي وهذا ما سوف نجيب عنه من خلال مقالنا.

تغيير الساعة التوقيت الصيفي

وفقا لما أوضحه القانون رقم 24 لعام 2023 أنه يتم تغيير الساعة في آخر جمعة من شهر أبريل والذي يستمر حتى شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، ووفقا لما أوضحته المصادر المتخصصة أنه سوف يتم بدء العمل بالتوقيت الصيفي بداية من يوم الجمعة الموافق 27 من أبريل 2024، الهدف الأساسي من تطبيق الوقت الصيفي هو استغلال عدد ساعات النهار التي تكون أكثر مما يتم استخدام ضوء الشمس بدلا من الطاقة الكهربائية وذلك يعد أفضل وتلك السياسة تتبعها الكثير من الدول حول العالم.

خطوات ضبط الساعة على التوقيت الصيفي في مصر

الجدير بالذكر أنه تم إلغاء التوقيت الصيفي داخل جمهورية مصر العربية منذ عدة سنوات ولكن تم استعادته العام الماضي وذلك من أجل الحفاظ على الطاقة وترشيد استخدامها لما مرت به البلاد من ظروف اقتصادية سيئة، يجب العلم أن الأجهزة الذكية تقوم بتغيير الساعة بشكل تلقائي من خلال الإنترنت ولكن في حال انقطاع الانترنت وعدم تغيير الساعة قم بالدخول على اعدادات الهاتف ومن قائمة الإعدادات قم بالضغط على خيار تغيير الوقت والتاريخ وقم بتغيير الساعة بشكل يدوي وعندما تكون الساعة الثانية عشر منتصف الليل قم بجعلها الواحدة صباحا.