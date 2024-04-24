«هتغير رأيك وتشتريه»…تعرف على مواصفات هاتف itel A70…منافس قوي للآيفون!!

آخر منتجات شركة أيتل التي تم إطلاقها هو الهاتف itel A70 الجديد الذي يشبه هاتف iPhone بشكل كبير، ويتميز بمواصفات اقتصادية وسعر منخفض ليكون متاحا للجميع يتميز الهاتف بشاشة كبيرة ومميزة بمقاس 6.6 بوصة وجودة HD من نوع IPS LCD، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة وجودة صورة ممتازة، يأتي الهاتف ببطارية عملاقة ذات قدرة 5000 مللي أمبير، مما يضمن استمرارية أطول خلال الإستخدام اليومي ولتعزيز الأداء، تم تجهيز الموبايل بمعالج قوي من شركة كوالكم باستخدام تقنية ال 12 نانومتر. دعونا نتفحص سويا أبرز المواصفات والمزايا والعيوب والسعر لهاتف itel A70.

أبرز مواصفات هاتف itel A70

البعد الفعلي للهاتف هو 163.94×75.7×8.6 ملم.

تم استخدام مواد بلاستيكية عالية الجودة في التصنيع الخارجي، مما يضمن متانة وجاذبية تصميمه فريدة.

يتوفر الهاتف بعدة ألوان تشمل الأسود، الأخضر، الذهبي، والأزرق، مما يتيح للمستخدمين اختيار اللون الذي يناسب أسلوبهم الشخصي.

المعالج المستخدم في الهاتف هو معالج Unisoc T603 من شركة Qualcomm، وهو نفس المعالج الذي يتم استخدامه في هاتف Xiaomi Redmi Note 11.

يتمتع المعالج بتقنية 12 نانومتر، مما يضمن أداءا سلسا وفعالية في استهلاك الطاقة.

يتميز الهاتف بمعالج رسومي Mali-G57 MP1 الذي يضمن تجربة تشغيل رسوميات عالية الجودة وسلسة.

يقدم الإصدار الأول من هذا الجهاز الذي يدعم زيادة مساحة التخزين عبر تركيب كارت ذاكرة خارجي في مكان مخصص له، ويأتي بذاكرة صلبة بحجم 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.

يتميز بدعمه لشبكات الاتصال، حيث يمكن استخدام 2 شريحة اتصال من نوع Nano Sim للإتصال بشبكات الـ 2G والـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.

مميزات هاتف itel A70