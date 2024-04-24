متاح هنا الآن لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق لجميع المحافظات

هناك العديد من الطلاب والطالبات الذين يرغبوا التعرف على نتائج الثالث متوسط الدور الأول في عموم العراق لجميع المحافظات ولكن لم تظهر النتيجة النهائية في الدولة حتى الآن حيث أكدت وزارة التربية العراقية بأن سوف يتم الإعلان على نتائج الثالث متوسط الدور الأول في حالة الإنتهاء من الامتحان ثم بعد ذلك يتم تكملة تعليم جميع الأوراق الخاصة بالطلاب ورصد جميع الدرجات النهائية للفصل الدراسي الاول لذلك سوف نوضح للجميع اليوم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول عن طريق موقع نتائجنا الإلكتروني لكي يتم استخدامه في حالة ظهور النتيجة.

متاح هنا الآن لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

وضحت وزارة التربية العراقية بأنها تقوم بمراجعة ورصد جميع الدرجات النهائية للطلاب بكل شفافية حتى تصل الدرجة النهائية في جميع المواد الدراسية لمن يستحق من الطلاب والطالبات وسوف تقوم بعد الانتهاء من ذلك بعرض النتيجة والإعلان عنها لجميع المحافظات العراقية ولكن يتم المراجعة والتصحيح لجميع المواد الدراسية بعد انتهاء من أداء الامتحانات لجميع الطلاب في دولة العراق.

طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024