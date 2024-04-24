أطول إجازة على مدار العام.. إجازة شم النسيم 2024 للقطاعين العام والخاص وفقاً لقرارات مجلس الوزراء

ينتظر العاملين والطلاب إجازة شم النسيم 2024 بفارغ من الصبر لأنها تعتبر من أطول الإجازات الرسمية التي يحصل عليها القطاع العام والخاص والبنوك في عام 2024، يبدأ فصل الربيع مع حلول شم النسيم ويحتفل بها المصريين بأجواء خاصة اعتادوا عليها منذ قديم العصور، ويعتبر شم النسيم من أهم المناسبات التي تأتي مرة واحدة في العام، يشتهر شم النسيم بالكثير من المظاهر المختلفة والمميزة ويبدأ بعده فصل الصيف وينتهي فصل الشتاء،

هناك قوانين رسمية وفقاً لقانون العمل أن للمواطن حق في الحصول على الإجازات وأن تكون مدفوعة الأجر بجانب الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملين، وهناك فئة قد تستثنى من الإجازة لكن بضوابط وشروط خاصة ويكون هناك تعويض مالي عن يوم العمل، ترقبوا معنا وسوف نستعرض لكم المزيد عن إجازة شم النسيم 2024.

إجازة شم النسيم 2024

هناك إجازات رسمية يحصل عليها العاملين في موعدها دون أي تأجيل مثل الأعياد، وهناك أجازات يمكن أن يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع حسب القرارات التي تتخذها مجلس الوزراء، العد التنازلي على بداية أطول إجازة لسنة 2024 شم النسيم وعيد العمال، وسوف يتم ضمن الإجازتين معاً، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن موعد بداية الإجازة، وكشف سيادته أن يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو عيد العمال ولكن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس وتصل عدد أيام الإجازة 5 أيام متتالية الخميس 2 مايو عيد العمال والجمعة والسبت إجازة الأسبوع والأحد عيد القيامة المجيد والإثنين الموافق 6 من مايو إجازة شم النسيم وتصل عدد أيام الإجازة 5 أيام متتالية والعودة للعمل صباح الثلاثاء الموافق 7 من مايو 2024.

الاحتفال بشم النسيم

هناك العديد من مظاهر الاحتفال بقدوم شم النسيم اعتاد عليها المصريين وهي مناسبة مورثة من عصر القدماء المصريين ومن أهم المظاهر