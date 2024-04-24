“الحلقة الأولى بكرة“ موعد عرض مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني وأبطال المسلسل

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني وذلك بعد أن أعلن عنه كل من الفنان مصطفى خاطر والفنان كريم محمود عبدالعزيز مما جعل الجميع ينتظر عرضه وهو من المسلسلات القصيرة ولكنه شيق ويقدم الكثير من مشاهد الإثارة والمغامرة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد عرض مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني

وفقا لما أعلنت عنه بعض المصادر أنه من المقرر عرض مسلسل البيت بيتي بداية من يوم الخميس الموافق 25 من مايو 2024، الجدير بالذكر أنه تم عرض المسلسل لأول مرة في عام 2022 على منصة شاهد وكان المسلسل مكون من 10 حلقات ولكنه حقق نجاحا كبير، ومن المقرر أن يكون الموسم الثاني هو الإجابة عن العديد من الأسئلة التي تركها الموسم الأول ومن هي روح التي ظهرت في نهاية المسلسل.

قصة مسلسل البيت بيتي

هو من الأعمال الكوميدية ويمتزج بمجموعة من مشاهد الرعب، تدور قصة المسلسل حول الشبان الذين يسافروا إلى القاهرة من أجل الميراث ولكن سوف يواجهوا الكثير من التحديات والتي تكون في العفاريت والأرواح التي تسكن القصر وتتصاعد الأحداث حتى يعرفوا صلة القرابة بينهم وبين تلك الأرواح.

أبطال مسلسل البيت بيتي