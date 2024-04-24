الاستعلام عن حساب المواطن الرقم المجاني.. موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 78 مايو 2024

الاستعلام عن حساب المواطن الرقم المجاني لمعرفة تفاصيل الصرف أو متابعة حالة الطلب المقدم حديثاً، حساب المواطن واحد من أوائل المساعدات النقدية الشهرية التي قدمتها الحكومة السعودية للآلاف من الأسر لتحسين معيشتهم، وقد تم وضع ضوابط أساسية لقبول طلبات التسجيل وضم المواطنين إلى الدعم وفقاً للقرارات التي اتخذتها الحكومة والجهة المسؤولة عن حساب المواطن، خلال الفترة الأخيرة زاد البحث عن الرقم المجاني للشكاوى والاستعلام لبرنامج حساب المواطن وهذا لأن عملية التسجيل قامت الجهة المسؤولة بتفعيلها بعد أن توقفت لفترة طويلة بسبب حائجة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد، عبر الفقرات التالية من المقال ننشر لحضراتكم الاستعلام عن حساب المواطن الرقم المجاني بالإضافة لموعد صرف الدفعة 78.

الاستعلام عن حساب المواطن الرقم المجاني

خصص مسؤولي برنامج حساب المواطن رقم مجاني لاستقبال الطلب والاستفسارات عن الدعم من أي جوال وهو 19912.

كما يمكنكم الاستعلام إلكتروني من خلال الانترنت عند الضغط على هذا الرابط حساب المواطن. ثم اختيار تسجيل الدخول. إضافة اسم المستخدم. كلمة المرور. الضغط دخول. حدد الخدمة ثم اضافة رقم الهوية. ورمز التحقق. وأخيراً الضغط استعلام.

موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 78

هناك موعد محدد لصرف دعم حساب المواطن تم الإعلان عنه مسبقاً لكي يكون جميع المستفيدين على علم به، حيث قامت الحكومة بصرف مستحقات الدفعة 77 لشهر أبريل الجاري 2024 مبكراً عن الموعد الرسمي وهذا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ومراعاة لظروف المواطنين واحتياجهم الشديد للمال لشراء مستلزمات العيد، ومع اقتراب نهاية الشهر تتزايد عمليات البحث عن حساب المواطن، ونؤكد لكم أن صرف الدفعة الجديدة 78 يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024 بدلاً من اليوم 10 من مايو لأنه عطلة الأسبوع الرسمية وهذا ملا كشفت عنه العديد من المصادر الساعات الماضية.