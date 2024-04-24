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“صندوق التقاعد الوطني بالجزائر عبـــــر mtess.gov.dz“ موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد
زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، المتقاعدين في الجزائر يحظون باهتمام خاص من الحكومة بسبب خدمتهم للدولة لسنوت طويلة وبذلهم جهود كبيرة في سبيل النهوض بالمؤسسة التي يعملون بها، وفي المقابل يحصلون على راتب تقاعدي ثابت قد لا يكفيهم ولا يلبي احتياجاتهم خصوصا مع غلاء الأسعار وسوء الاوضاع الاقتصادية، لذا قررت الحكومة رفع رواتب المتقاعدين لإعانتهم على عيش حياة كريمة يستطيعون فيها الإيفاء بمتطلباتهم وذويهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد تطبيق الزيادة وكيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
بعد التساؤلات المتزايدة عن موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر كشف مدير صندوق التقاعد عن أنها ستصرف بداية من شهر مايو المقبل، وهي البشرى التي أثلجت صدور ملايين المواطنين من المستفيدين من رواتب التقاعد، ومن المقرر أن تصل نسبة الزيادة الى خمسة بالمائة وتقل هذه النسبة كلما زاد الراتب الاساسي للمتقاعد، وتم الاعلان عن سلم الرواتب بعد قرار الزيادة الاخير، فمن يحصل على راتب لا يتجاوز العشرون الف دينار فسيضاف الى راتبه زيادة تقدر ب 5% وهي أعلى نسبة ممكنة، أما من يحصل على راتب 40 الف دينار فستكون نسبة الزيادة له 4%، ومن يتراوح راتبه بين 50 و 80 الف دينار فسيحصل على زيادة تقدر ب 3%، أما من يزيد راتبه عن 80 الف دينار فسيزيد راتبه بنسبة 2% وبذلك يتحقق الهدف من قرار الزيادة وهو رفع الدخل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين الجزائر 2024
للاستعلام عن رواتب المتقاعدين قم باتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية الرسمي من هنا.
- الاستعلام عبر ادخال كافة البيانات المطلوبة.
- بعد الانتهاء ستظهر أمامك جميع المعلومات حول راتب التقاعد.