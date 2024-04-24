“من المولات”.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 والشروط المطلوبة

كي تبدأ في استخراج بطاقة الرقم القومي يجب عليك معرفة الخطوات اللازمة التي تساعدك في ذلك، حيث تم الإعلان من قبل قطاع الأحوال المدنية، والذي يعد تابع إلى وزارة الداخلية عن تحسين الكثير من الخدمات، والتي من أهمها هي توفير الخدمات الورقية بشكل أفضل، وجاءت حتى تيسر وتسهل على الجميع، وتيسر من عملية التواصل مع الجمهور.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

بعد أن تتمكن من معرفة خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي، ستتمكن من تنفيذ المهمة بنجاح شديد، حيث تم توفير طريقة الاستخراج في صورة شراء استمارة، وذلك أدى إلى منع حدوث أي انتظار وتصادم بين الجميع أمام مقرات الأحوال المدنية، لذا حتى يتم استخراج البطاقة في أقل وقت ممكن، يجب تنفيذ الخطوات التالية:

أولا يتوجب عليك القيام بشراء الاستمارة الخاصة بالبطاقة، عن طريق اختيار المناسبة لك بسعرها المحدد مسبقا. بعد ذلك يتطلب منك البدء في تعبئة البيانات اللازمة، ومن الضروري إدخالها بصورة صحيحة وبدقة شديدة. ابدأ في تقديم الأوراق والمساعدات اللازمة والتي تثبت الهوية وعنوان الإقامة. يجب أن تقوم بتحديد الوظيفة التي تشغلها والمؤهل الدراسي الذي حصلت عليه. التحقق من البيانات المذكورة وتقديم الاستمارة للحصول على البطاقة.

شروط الحصول على بطاقة الرقم القومي

لكي يتمكن الفرد من استخراج بطاقة الرقم القومي عليه بالتأكد من توفر الشروط المعلنة، من قبل هيئة الأحوال المدنية، وتلك الشروط هي عبارة عن الآتي: