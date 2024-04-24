أسعدي ودلعي طفلك بأغاني البيبي..تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات لمشاهدة جميع الأغاني

أصبحت قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية التي تزايد عليها البحث في الفترة الأخيرة بسبب أنها تقدم مجموعة متنوعة من أغاني وأناشيد البيبي التي نالت إعجاب الأسر وأصبحت الكثير من الأمهات العربية تفضل مشاهدة جميع الأغاني التي تقدمها قناة طيور الجنة بيبي لذلك سوف نوضح للجميع في مقال اليوم أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي من أجل متابعة جميع برامجها والأعمال الغنائية المقدمة للأطفال من أجل تعليم الأطفال أشياء كثيرة مفيدة في الحياة اليومية.

قناة طيور الجنة بيبي وأغاني وأناشيد مسلية

تقدم قناة طيور الجنة بيبي عدد كبير من الأغاني التي لها تأثير في الأطفال حيث تعلم الأطفال الصغيرة الصلاة من خلال الأناشيد التي تقدمها كما تقدم أحلى الأغاني المسلية والممتعة للطفل العربي على مدار اليوم كما أتاحت لجميع المتابعين والمشاهدين في وطننا العربي ترددات لتلك القناة الفضائية يمكن عند تنزيلها مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني التي تقدمها قناة طيور الجنة بيبي بأعلى جودة في الصوت والصورة لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد الراهن لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتوفر عليها تلك القناة كما تتميز قناة طيور الجنة بتوفير أغاني للتعليم والترفيه لذلك هناك عدد كبير من محبي ومتابعي تلك القناة الفضائية.

تردد القناة طيور الجنة بيبي على القمر نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

كذلك معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على القمر العرب سات