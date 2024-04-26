“وزارة المالية 100 ألف دينار مصرف الرافدين“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق أيار 2024 mof.gov.iq والإستعلام عن الراتب

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، تحرص الحكومة العراقية على توفير دخل جيد للمواطنين يساعدهم في الإنفاق على نفسهم وذويهم وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم الاساسية وتخفيف أي اعباء قد تقع عليهم بسبب الغلاء وزيادة الاسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية لذا تصدر قرارات في صالح المواطن منها ما اتخذه مجلس الوزراء العراقي مؤخرا من قرار برفع رواتب المتقاعدين لإعانتهم ماديا وتحسين مستواهم المعيشي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق أيار 2024

وجه مجلس الوزراء العراقي وزارة المالية بتنفيذ قرار زيادة رواتب المتقاعدين الذي صدر مؤخرا وذلك ليتمكن المستحقين من الاستفادة منه في اسرع وقت ممكن ويتحقق الهدف الأساسي من القرار وهو مساعدة المواطنين ورفع دخلهم ودعمهم ماديا، ويشمل القرار فقط المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار عراقي، ونسبة الزيادة تصل حتى مائة الف دينار عراقي وقد تقل أو تزيد عن ذلك حسب الدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخبرة، ومن المقرر أن يتم إضافة الزيادة الى الراتب بداية من الشهر القادم وذلك وفقا لبيان وزارة المالية العراقية، ومن المقرر أن يتم صرف الرواتب في اليوم الأول من شهر مايو.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بعد الزيادات لمعرفة قيمته بعد القرار وموعد الصرف وكافة التفاصيل وذلك من خلال الخدمة الالكترونية التي اتاحتها وزارة المالية العراقية من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، كل ما على المستخدم اتباع عدة خطوات بسيطة وخلال وقت قصير سيتوصل الى ما يود معرفته، وفيما يلي رابط وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين وخطوات الاستعلام :