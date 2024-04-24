شيد حيلكم في المذاكرة بقى.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الذي يبحث عنها الطلاب من جميع محافظات مصر بشكل مستمر على مدار 24 ساعة لأن العد التنازلي قد بدأ، وضعت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 من أجل تطبيق الامتحانات في موعدها وأن يكون الطلاب على علم وعدم ضياع الوقت، طلاب الشهادة يبذلون جهد كبير خلال هذه الفترة من أجل المذاكرة الجيدة وبدقة شديد، ويحرص البعض منهم على حضور المراجعات ومتابعة المنصات التعليمية والقنوات التي أطلقتها الوزارة،

الصف الثالث الإعدادية مرحلة هامة للغاية يحدد فيها الطالب مصيره التعليمية لكي يلتحق في المستقبل بالكليات والجامعات الكبرى، هناك عدة إختيارات للطلاب بعد انتهاء الشهادة الاعدادية دبلومات فنية أو ثانوية عام أو تمريض، وهذا يتوقف على مجموعة الطلاب ونسب النجاح، عبر الفقرات التالية تجدون جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

جميع المحافظات على مستوى الجمهورية قامت باعتماد جداول امتحانات الصف الثالث الاعدادية وسوف تنطلق الامتحانات في المواعيد التالية:.

الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 يؤدي الامتحان امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الخميس 16 مايو 2024 امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية.

السبت الموافق 18 مايو 2024 المادة الأولى هندسة والمادة الثانية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 19 مايو 20247 مادة العلوم.

الإثنين 20 مايو 2024 الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 مايو 2024 اللغة الاجنبية الاولى والمدة الزمنية للإجابة ساعتان واللغة الأجنبية الثانية والمدة الزمنية ساعة ونصف.

امتحانات الشهادة الاعدادية نهاية العام 2023-2024

خلال الأيام القليلة القادمة يستعد الطلاب لتأدية امتحانات العملي لنهاية السنة الدراسية 2023-2024 وتجهز المدارس على مستوى الجمهورية اللجان من أجل استقبال الطالب، وسوف تعقد امتحانات الشهادة الاعدادية بالعديد من الإجراءات الأمنية المشددة لضمان عدم حدوث أي غش أو تسريبات داخل اللجان المدرسية وحرمان الطالب من الامتحانات وهذا ما أكدت عليه وزارة التربية والتعليم، كما من الضروري أن يحرص الطلاب على دخول اللجنة بأي كتاب أو مذاكرة أي هاتف محمول لعدم المساءلة القانونية، وأن يحضر الطالب في الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم دون تبكير أو تأخير.