“ليـــنك مظلتــــــــي spa.gov.iq“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في محافظات العراق عبر منصة مظلتي PDF
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، المتقدمين للحصول على منح الرعاية الاجتماعية ليسوا بحاجة للتوجه الى اي مكان لمعرفة نتيجة طلبهم ولكن يمكنهم بسهولة معرفة نتيجة طلبهم عبر الانترنت، وذلك بعدما أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن الاسماء الكترونيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة للتيسير على المواطنين ومحاولة تفعيل منظومة الخدمات الرقمية بشكل اكبر، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في محافظات العراق
المنحة التي تقدمها الحكومة العراقية للكثير من المواطنين تحت بند الرعاية الاجتماعية ويستفيد منها الآلاف من أهم برامج الدعم بالعراق، وتهدف الحكومة منها الى تحسين حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية حتى لا يعانوا في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، لذا ينتظر المتقدمين بفارغ الصبر ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ليتأكدوا من كونهم مستفيدين من المنحة، وفيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام عن الاسماء :
- الدخول الى منصة مظلتي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول الى خدمات هيئة الرعاية الاجتماعية.
- اختيار الاستعلام عن أسماء المشمولين.
- ثم تحديد المحافظة التابع لها المستعلم، واختر رقم الوجبة.
- سيطلب منك ادخال بعض البيانات الشخصية اللازمة لاتمام الاستعلام.
- بعد ذلك ستظهر كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- يمكنك تخميلها بصيغة pdf والبحث عن اسمك فيما بينهم.
شروط الرعاية الاجتماعية 2024 العراق
الاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية تستلزم توافر عدد من الشروط في المتقدم ليستحق الدعم، واليكم الان الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق.
- ألا يكون استفاد من برامج دعم اخرى تقدمها الحكومة.
- ألا يكون لديه عمل أو مصدر دخل ثابت.
- أن يتراوح عمره ما بين 18 عاما و 60 عاما.