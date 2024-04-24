“ليـــنك مظلتــــــــي spa.gov.iq“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في محافظات العراق عبر منصة مظلتي PDF

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، المتقدمين للحصول على منح الرعاية الاجتماعية ليسوا بحاجة للتوجه الى اي مكان لمعرفة نتيجة طلبهم ولكن يمكنهم بسهولة معرفة نتيجة طلبهم عبر الانترنت، وذلك بعدما أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن الاسماء الكترونيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة للتيسير على المواطنين ومحاولة تفعيل منظومة الخدمات الرقمية بشكل اكبر، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.