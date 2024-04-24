زيادة 1.500.000 دينار فورية.. “وزارة المالية” تُعلن تعديل سلم رواتب الموظفين mof.gov.iq استعلام راتب الموظفين بالزيادة

أصبحت رواتب الموظفين في دولة العراق، من أكثر المواضيع شغفًا بالنسبة لملايين المواطنين العاملين في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث إن ذلك جاء عقب إرسال الجداول الخاصة بالزيادات الأخيرة، والمقدرة بنسبة الـ 150% على قيمة الراتب، إضافة إلى أنه لم يتم العمل على توزيعها مع الراتب الأساسي إلى الأن، لكن هناك بعض التوقعات التي تُشير بأن الزيادات سيتم تطبيق في الفترة القليلة المقبلة.

الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

تتمثل أبرز خطوات القيام بالإستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق بالزيادات الأخيرة التي تبلغ الـ 150%، وفقًا للنحو الأتي:>-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة المالية الرسمي.

ثم تقوم بتسجيل الدخول للموقع.

القيام بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب الموظفين.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة الأخيرة.

قائمة رواتب الموظفين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن الزيادة التي من المتوقع صدورها مع الرواتب تكون 150% على قيمة الراتب الأساسي، وذلك فإنه في حالة إذا كان راتب الموظف مليون دينار عراقي بالنسبة للدرجات العُليا، فإنها بعد الزيادة يكون 2 مليون و500 ألف دينار عراقي تقريبًا، أي الزيادة هي مليون و500 دينار عراقي، يتم العمل على توزيعها على جميع الموظفين في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

تختلف مواعيد صرف رواتب الموظفين في دولة العراق، على أن يتم تحديدها من قبل وزارة المالية العراقية، وتبدأ عمليات الصرف يوم 20 من كل شهر ميلادي في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، لكن البعض يحصل على راتبه يوم 27 من الشهر ذاته في بعض الأقاليم داخل الدولة، لذلك عملية الصرف تختلف كل شهر.