إذاعة حلقة عثمان الان.. نزل تردد قناة الفجر الجزائرية وشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية وصورة واضحة

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان، التي يُشاهده ملايين المتابعين والمشاهدين في كافة أنحاء الدول العربية، حتى أن المسلسل يقدم أحداث أكثر متعة وتشويقًا يرغب فيه المتابع داخل الدول العربية والعالم، كما أنه أصبح من السهل القيام بمشاهدة جميع الحلقات الخاصة بالمسلسل على قناة الفجر الجزائرية، وفقًا للتردد التي نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائري 2024 النايل سات

يمكنك مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان اليوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024، وفقًا للتردد الخاص بها وهو:-

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية.

استقطاب قناة الفجر الجزائرية يكون عمودي.

بيننما معامل الترميز لقناة الفجر الجزائرية يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 عرب سات

كما يمكن مشاهدة الحلقة الخاصة بقناة عثمان اليوم الأربعاء على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11034.

معامل الترميز لقناة الفجر الجزائرية يكون 27500.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد إذاعة الحلقة الجديدة من قيامة عثمان

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان اليوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك على العديد من القنوات الفضائية والمنصات المعنية بإذاعة مثل هذه الحلقات.