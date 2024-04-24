الحديد نزل سابع أرض.. سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 في الأسواق مع بداية التعاملات الصباحية

أصبح لدى الكثير من المواطنين وهي أن يبحثون عن كل شئ عبر الإنترنت وضمن عمليات البحث الآن سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، حيث تداولت أنباء كثيرة الساعات الماضية أن شركات ومصانع التصليح أعلنت رسمياً عن هبوط أسعار الحديد في الأسواق المحلية بنسبة واضحة وكبيرة، ومن هناك يتساءل الكثير من الأشخاص عن قيمة الطن لأن أغلب المواطنين كانوا ينتظرون الوقت المناسب لشراء الحديد ومواد البناء المختلفة،

كما نلاحظ أن هناك منافسة قوية بين شركات التصليح لكن يسحق السوق حديد عز والذي يعتبر من أهم وأفضل أنواع حديد البناء والتصليح ورغم ارتفاع سعره مقارنة بباقي المصانع والشركات إلا أن البعض يريدون الأفضل لأنه أطول في العمر والأضمن عند البناء لسمكه ومتانته القوية، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024.

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

لقد ارتفعت مؤشرات البحث عن مواد البناء بكافة أنواعها وعلى رأسهم سعر الحديد وهذا بعد أن أعلنت الحكومة عن عودة فتح البناء بعد التوقف لعدة سنوات ومع بداية التعاملات الصباحية تأتي الأسعار الجديدة للحد في الأسواق المحلية على النحو التالي

حيث يأتي في مقدمة الأسعار سعر طن حديد عز بقيمة 46,000 جنيه.

وفي الترتيب الثاني في سعر حديد المصريين 45,000 جنيه.

سعر حديد بشاي 45,000 جنيه.

ووصل سعر حديد المراكبي 43,000 جنيه.

سعر حديد السويس للصلب 43,000 جنيه

كما يبلغ سعر طن حديد الجارحى 43,000 جنيه.

وسجل سعر طن حديد العتال 43,000 جنيه.

سعر حديد الكومى 42,000 جنيه.

سعر حديد الجيوشي 42,000 جنيه.

سعر حديد المدينة 42,000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل 42,000 جنيه.

سعر حديد عطيه 42,500 جنيه.

سعر حديد سرحان 42,000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي 42,000 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو 41,000 جنيه.

ووصل سعر طن حديد العشرى 41,000 جنيه.

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بدأت أسعار مواد البناء تتراجع بشكل كبير وتزداد عملية الشراء عن قبل وخاصةً بعد مصالح البناء وبدء استخراج تصاريح جديدة