“السيارة عليها غرامة هُنـــــــــا ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وتسديدها مديرية المرور العامة

غرامات المرور العام بالرقم الألماني، في إطار سعي الحكومة العراقية لتطوير مؤسسات الدولة ورفع مستوى الخدمات بها قامت بتوفير العديد من الخدمات الرقمية المميزة التي تيسر على المواطنين الاجراءات المتبعة وتوفر الكثير من وقتهم وجهودهم بالإضافة الى انها تخفف الضغط بالمكاتب الحكومية وتقلل من ازدحام الجمهور، ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن غرامات المرور الكترونيا التي تم إطلاقها مؤخرا، واليوم سنوضح لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام بالخطوات وأيضا كيفية سداد الغرامات.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق يمكن لأي شخص مقيم بالعراق أن يطلع على مخالفات المركبة الخاصة به والغرامات الموقعة عليه عبر الانترنت من خلال الخدمة التي اطلقتها الادارة العامة للمرور، وفيما يلي سنستعرض لكم الرابط وطريقة الاستعلام عن غرامات المرور العام بالرقم الألماني : زيارة بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية بالضغط على هذا الرابط.

من اعلى الصفحة قم بالضغط على “الدخول” وادخل رقم الهاتف واضغط على “ارسال” لتسجيل الدخول.

سيتم ارسال رمز تحقق لى هاتفك اعد ادخاله في الحقل المخصص واضغط على “تأكيد”.

انتقل الى الخدمات الالكترونية ثم اختر خدمة “غرامة”.

ادخل المعلومات المطلوبة ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر امامك كافة التفاصيل الخاصة بمخالفات السيارة المستعلم عنها. سداد غرامات المرور العام بالرقم الألماني ولسداد غرامات المرور العام بالرقم الألماني قم باتباع الخطوات التالية : الدخول الى خدمة غرامة على بوابة اور من هنا.

تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

ادخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن مخالفات المرور.

الضغط على “سداد” لدفع قيمة الغرامات الكترونيا.

اختيار الطريقة المناسبة للدفع الالكتروني.

كتابة رقم البطاقة الائتمانية وتاكيد عملية الدفع.

سيتم إعلامك بنجاح سداد الغرامة المرورية وخصم المبلغ من حسابك.