بالزيادة الجديدة 15%.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024.. رابط الاستعلام بالخطوات

نجد أن هناك اهتمام كبير من المواطنين بتكثيف عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 لأن الشهر الجاري أبريل 2024 على وشك الأنتهاء، وينتظر أصحاب المعاشات حلول الشهر المقبل على أحر من الجمر للحصول على مستحقاتهم، منذ عدة أشهر كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء عن تطبيق زيادة جديدة على المعاشات بنسبة 15% لتخفيف العبء عن المواطنين،

حيث تم تطبيق القرار رسمياً منذ شهرين وسط حالة من الفرحة والسعادة أن الحكومة قدمت لهم يد العون والمساعدة في الوقت المناسب لأن الفترة الماضية كان هناك حالة من التدهور الاقتصادية الملحوظ والذي جعل الأسعار تتحول بنسبة كبير وارتفعت الأسعار وأصبحت المعيشة في غاية الصعوبة، لكن القادمة يكون أفضل وتتحسن الأوضاع الاقتصادية، اليوم نتعرف سوياً عبر التقرير التالي على موعد صرف معاشات شهر مايو 2024.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

أيام قليلة تفصلنا عن بداية صرف مستحقات معاشات شهر مايو 2024، حيث أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بيان بموعد الصرف، على أن تبدأ صرف مستحقات المواطنين من المعاش بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو وتستمر عملية الصرف لمدة 10 أيام متتالية، لكن هناك أيام مخصصة للصرف حسب قيمة المعاشات، ويحصل أصحاب المعاشات الصغير بدايةً من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الصرف والمواطنين أصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه من 5 في الشهر وحتى 10 من الشهر، وتتم عملية الصرف من خلال مكاتب البريد المصري والبنك الأهلي المصري ومن خلال ماكينات ATM وماكينات فوري لتسهيل الأمور على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن معاشات التأمينات الاجتماعية

دائماً يكون هناك إصرار على معرفة كل المستجدات حول قيمة المعاشات ونسبة الزيادة الجديد والرغبة في معرفة مدة الاشتراك وموعد الصرف لذلك خصصت الحكومة موقع عبر الانترنت لتسهيل عملية الاستعلام على المواطنين والآن وبكل سهولة تتعرفون على كافة التفاصيل لذا عليك اتباع ما يلي: