“أفلام العرض الأول” عبر تردد قناة Osm cinema 2024 القمر الصناعي نايل سات

برز تردد قناة الحرامي 2024 ضمن قائمة ترددات التلفاز الأساسية بداخل مصر والوطن العربي، فقد نجحت القناة في حصد نسب مشاهدة مرتفعة، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من افلام السينما المصرية والعربية والأفلام الأجنبية متعددة التصنيف لكي تلبي ميول ورغبات جميع الفئات وتحقق للأسرة متعة مشاهدة التلفاز، وقد واجهت القناة العديد من المشاكل بسبب اسمها مما استدعى الأمر ضرورة تغيير الاسم ليصبح Osm cinema وهو الاسم الحالي الذي تعرف به القناة.

تردد قناة Osm cinema 2024القمر الصناعي نايل سات

أصبح استقبال تردد قناة الحرامي وتحديثه أيضاً أمر حتمي لعشاق متابعة أخبار السينما العربية، ومشاهدة الأفلام الحصرية وأفلام العرض الأول والأفلام الأكثر شهرة وأشهر الأفلام للأبطال ونجوم السينما المصرية والعربية حيث تقدم القناة باقة مجانية مميزة وذلك من خلال استقبال ترددات القناة التالي ذكرها:

التردد: 10815.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أشهر أفلام قناة osm cinema

تهتم تلك القناة بعرض أجدد الأفلام للأبطال والنجوم والفنانين العرب وكذلك الأفلام التي حازت على تفاعل كبير من الجمهور مثل:

الفيل الأزرق.

رغدة متوحشة.

مش رايحين في داهية.

أصحاب ولا أعز.

الباشا تلميذ.

ولاد رزق.

سمير أبو النيل.

مميزات قناة osm cinema

نجحت القناة في الشهرة والانتشار في فترة زمنية وجيزة وذلك بفضل المميزات التي تتمتع بها القناة، والتي تتمثل في: