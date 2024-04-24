“أفلام العرض الأول” عبر تردد قناة Osm cinema 2024 القمر الصناعي نايل سات
برز تردد قناة الحرامي 2024 ضمن قائمة ترددات التلفاز الأساسية بداخل مصر والوطن العربي، فقد نجحت القناة في حصد نسب مشاهدة مرتفعة، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من افلام السينما المصرية والعربية والأفلام الأجنبية متعددة التصنيف لكي تلبي ميول ورغبات جميع الفئات وتحقق للأسرة متعة مشاهدة التلفاز، وقد واجهت القناة العديد من المشاكل بسبب اسمها مما استدعى الأمر ضرورة تغيير الاسم ليصبح Osm cinema وهو الاسم الحالي الذي تعرف به القناة.
تردد قناة Osm cinema 2024القمر الصناعي نايل سات
أصبح استقبال تردد قناة الحرامي وتحديثه أيضاً أمر حتمي لعشاق متابعة أخبار السينما العربية، ومشاهدة الأفلام الحصرية وأفلام العرض الأول والأفلام الأكثر شهرة وأشهر الأفلام للأبطال ونجوم السينما المصرية والعربية حيث تقدم القناة باقة مجانية مميزة وذلك من خلال استقبال ترددات القناة التالي ذكرها:
- التردد: 10815.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
أشهر أفلام قناة osm cinema
تهتم تلك القناة بعرض أجدد الأفلام للأبطال والنجوم والفنانين العرب وكذلك الأفلام التي حازت على تفاعل كبير من الجمهور مثل:
- الفيل الأزرق.
- رغدة متوحشة.
- مش رايحين في داهية.
- أصحاب ولا أعز.
- الباشا تلميذ.
- ولاد رزق.
- سمير أبو النيل.
مميزات قناة osm cinema
نجحت القناة في الشهرة والانتشار في فترة زمنية وجيزة وذلك بفضل المميزات التي تتمتع بها القناة، والتي تتمثل في:
- جذب انتباه المشاهدين من خلال عرض الأفلام الحصرية وافلام العرض الأول.
- عرض الأفلام على مدار اليوم والاهتمام بعرض الأفلام الأكثر شهرة.
- الابتعاد عن مشاكل البث المتمثلة في انقطاع الإشارة أو التشويش.
- عرض باقة مميزة من الأفلام الأجنبية مثل سبايدر مان وفيلم باتمان والجوكر.
- الحرص على تنوع تصنيف عرض الأفلام حتى تلبي كافة الأذواق وترضي جميع الفئات العمرية حيث تقدم القناة أقلام الكوميديا والأكشن والإثارة والغموض والأفلام التاريخية.
- تُبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات الذي يغطي مساحة جغرافية كبيرة.
- الاهتمام بجودة بث المحتوى والاعتماد على أحدث التقنيات.