“هُنـــــا ميـــعاد امتحاناتك“ موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية توضح

موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد اختبارات الفصل الثالث 2024، وهي الاختبارات التي تهم الكثيرين ويحاولون الاستعداد لها عن طريق تكثيف اوقات الدراسة والمذاكرة للدخول الى الامتحان بأفضل مستوى، ومن المقرر أن تبدأ بمنتصف شهر مايو القادم ولكن مواعيد كل مرحلة تعليمية تختلف عن الأخرى، لذا سنوضح لكم فيما يلي موعد بداية اختبارات كل مرحلة :