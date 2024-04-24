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“هُنـــــا ميـــعاد امتحاناتك“ موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية توضح
موعد اختبارات الفصل الثالث 2024، حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعدير اختبارات الفصل الثالث والذي تساءل عنه في الأيام الماضية الكثير من الطلاب واولياء الامور، وذلك ليستعدوا لهذه المرحلة الصعبة والمهمة من العام الدراسي والذي سيتحدد على أساسها مصير كل طالب بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات الشهر القادم وفقا لإعلان الوزارة، وفي هذا المقال نستعرض لكم موعد الاختبارات الرسمي لكافة المراحل الدراسية.
موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية
كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد اختبارات الفصل الثالث 2024، وهي الاختبارات التي تهم الكثيرين ويحاولون الاستعداد لها عن طريق تكثيف اوقات الدراسة والمذاكرة للدخول الى الامتحان بأفضل مستوى، ومن المقرر أن تبدأ بمنتصف شهر مايو القادم ولكن مواعيد كل مرحلة تعليمية تختلف عن الأخرى، لذا سنوضح لكم فيما يلي موعد بداية اختبارات كل مرحلة :
- المرحلة الابتدائية ستبدأ اختبارات الفصل الثالث بها يوم الاحد الموافق 26 مايو وستنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو.
- الفرقة الاولى والفرقة الثانية متوسط موعد بداية الاختبارات يوم الاحد 19 مايو على ان تنتهي يوم الخميس 23 مايو.
- مرحلة الرابعة المتوسط بداية اختبارات الفصل الثالث الاحد 12 مايو وستنتهي يوم الخميس 16 مايو.
- اما التعليم الثانوي فستبدأ الاختبارات به يوم الاحد 19 مايو على ان تنتهي يوم الخميس 23 مايو.
- مرحلة البكالوريا سيكون موعد اختبارات الفصل الثالث يوم الاحد 12 مايو وستنتهي يوم الخميس 16 مايو.
موعد الاختبارات الاستدراكية 2024 بالجزائر
الاختبارات الاستدراكية ستبدأ في الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2024 وذلك لكافة المراحل الدراسية، وهذه الاختبارات يدخل اليها الراسبون في الاختبارات الأساسية لتعويض اخفاقهم قبل العام الدراسي الجديد، وستقام اختبارات المراحل من الابتدائية الى الثانوية يوم 23 و 24 يونيو، أما التعليم المتوسط فيومي 26 و 27 يونيو.