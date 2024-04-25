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“وزارة الشؤون الاجتماعية هُنـــــا منحة 300 دينار 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري social.gov.tn والشروط المطلوبة
منحة 300 دينار تونس 2024، تسعى الحكومة التونسية الى مساعدة الفئة محدودة الدخل من الشعب ليصمدوا امام الظروف الاقتصادية الصعبة ويتمكنوا من توفير متطلباتهم في ظل غلاء الأسعار، ولهذا أطلقت منحة تقدر بثلاثمائة دينار للمواطنين ممن تتوافر بهم شروط الاستحقاق ويحتاجون الى الاعانة بالفعل ليحيوا حياة آدمية كريمة، وقد وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية ضوابط معينة للاستفادة من المنحة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم على المنحة والشروط المطلوبة.
التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 فوري
للتيسير على المواطنين وعدم إهدار وقتهم وجهدهم أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن إتاحة التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 عبر الانترنت، وبذلك لن يضطر الشخص للذهاب الى أي جهة لتقديم طلبه بل يمكنه خلال وقت قليل وباتباع خطوات بسيطة التسجيل، وفيما يلي نستعرض لكم الطريقة بالخطوات :
- الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عبر الضغط على هذا الرابط.
- ادخال رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الخدمات الالكترونية.
- ستجد العديد من الخيارات اضغط من بينها على “منحة 300 دينار”.
- اكتب كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة بشكل دقيق.
- قم برفع المستندات اللازمة للتسجيل.
- اقرأ الشروط والاحكام ثم حدد بالموافقة عليها.
- بالأخير وبعد استيفاء جميع المطلوب والتأكد من صحة المعلومات المسجلة ارسل الطلب.
- ستقوم الجهات المختصة ببحث الطلب والرد عليه في أقرب وقت بالقبول أو الرفض.
شروط منحة 300 دينار تونس 2024
- أن يكون المتقدم تونسي الجنسية ومقيم داخل الاراضي التونسية.
- أن يكون من محدودي الدخل ولا يزيد عن 180 دينار شهريا.
- الايكون لديه عمل بإحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
- أن يقوم بتقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة مع الطلب.