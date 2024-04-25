“وزارة الشؤون الاجتماعية هُنـــــا منحة 300 دينار 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري social.gov.tn والشروط المطلوبة

منحة 300 دينار تونس 2024، تسعى الحكومة التونسية الى مساعدة الفئة محدودة الدخل من الشعب ليصمدوا امام الظروف الاقتصادية الصعبة ويتمكنوا من توفير متطلباتهم في ظل غلاء الأسعار، ولهذا أطلقت منحة تقدر بثلاثمائة دينار للمواطنين ممن تتوافر بهم شروط الاستحقاق ويحتاجون الى الاعانة بالفعل ليحيوا حياة آدمية كريمة، وقد وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية ضوابط معينة للاستفادة من المنحة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم على المنحة والشروط المطلوبة.