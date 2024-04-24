كيفية طلب مساعدة من جمعية الإحسان الخيرية بالإمارات 2024

جمعية الإحسان الخيرية في الإمارات تقدم خدمة طلب المساعدات عبر نظام التسجيل الإلكتروني للمساعدات، كما تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم والمساعدة لذوي الدخل المحدود الذين يحملون الجنسية الإماراتية ولديهم إقامة دائمة في إمارتي عجمان ورأس الخيمة.

طلب مساعدة من جمعية الإحسان الخيرية في الإمارات

للحصول على مساعدة من جمعية الإحسان الخيرية في الإمارات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة صفحة تقديم طلب المساعدة على منصة الإمارات عبر الرابط التالي: (https://uaeplatform.net). بعد الدخول إلى الصفحة، انقر على الرابط المدرج في الصفحة للانتقال إلى نظام التسجيل الإلكتروني للمساعدات. ستظهر لك أيقونة “تقديم طلب جديد”، قم بالنقر عليها للبدء في تعبئة طلب المساعدة. ستتعرض لقائمة بالشروط التي يجب أن تستوفيها لتكون مؤهلاً للحصول على المساعدة. يرجى قراءة هذه الشروط بعناية. بعد ذلك، قم بإدخال رقم هوية الإمارات الخاص بك في الحقل المخصص. انقر على أيقونة “موافق” للمتابعة.

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