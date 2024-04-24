“حتتوظف انهاردة” وظائف شاغرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحملة البكالوريوس لهذه التخصصات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن وظائف شاغرة في العديد من التخصصات لحملة البكالوريوس ووضحت أن التقديم يبدأ من يوم 23 أبريل لعام 2024 وحتى نفاذ الوظائف المعلن عنها، ونوضح في التالي الوظائف المطلوبة.

وظائف شاغرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مدقق استرداد: يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، عامين من الخبرة.

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، عامين من الخبرة. أخصائي التخطيط وإعداد التقارير: ما لا يقل عن سنتين من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الترجمة أو المالية.

ما لا يقل عن سنتين من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الترجمة أو المالية. متخصص في خدمات الدعم : ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

: ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. أخصائي الأسطول: 1 سنة من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

1 سنة من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. مشرف الرواتب والمزايا: يشرف أصحاب الوظائف على تنفيذ الخطط التشغيلية وتوفير تحسينات كبيرة لوضع السياسات والإجراءات والمعايير والتقارير.

يشرف أصحاب الوظائف على تنفيذ الخطط التشغيلية وتوفير تحسينات كبيرة لوضع السياسات والإجراءات والمعايير والتقارير. مدير إدارة الأصول الثابتة: 6 سنوات من الخبرة، ويفضل 3 سنوات في المستوى الإداري يشترط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة.

6 سنوات من الخبرة، ويفضل 3 سنوات في المستوى الإداري يشترط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة. محاسب أول: ما لا يقل عن سنتين من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة.

ما لا يقل عن سنتين من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة. خبير في إدارة البيانات والامتثال: ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في علوم البيانات أو علوم الكمبيوتر، يفضل الحصول على درجة الماجستير في علوم البيانات أو علوم الكمبيوتر.

ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في علوم البيانات أو علوم الكمبيوتر، يفضل الحصول على درجة الماجستير في علوم البيانات أو علوم الكمبيوتر. مدير التدقيق المالي: يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة، شهادة مدقق رئيسي.

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة، شهادة مدقق رئيسي. خبير رئيسي في أمن المعلومات GRC: ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم في الأمن السيبراني.

ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم في الأمن السيبراني. أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات: ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة.

ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة. مدير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتخطيط الشبكات ومراقبتها بالوكالة: ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة، ويفضل 3 سنوات من الخبرة في المستوى الإداري.

ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة، ويفضل 3 سنوات من الخبرة في المستوى الإداري. أخصائي الرواتب والمزايا: ما لا يقل عن سنتين من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.

ما لا يقل عن سنتين من الخبرة، يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال. أخصائي رئيسي في المسؤولية الاجتماعية للشركات: ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة.

ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة. أخصائي رئيسي في الاستجابة للحوادث وإدارة التهديدات: ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة في المجال بكالوريوس في علوم الحاسب أو الأمن السيبراني أو ما يعادلها (مطلوب).

ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة في المجال بكالوريوس في علوم الحاسب الأمن السيبراني أو ما يعادلها (مطلوب). خبير أمن المعلومات GRC: ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في المجال بكالوريوس في العلوم في السيبراني أو ما يعادلها ( مطلوب) ماجستير في القانون السيبراني.

ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في المجال بكالوريوس في العلوم في السيبراني أو ما يعادلها ( مطلوب) ماجستير في القانون السيبراني. مدير دفتر الأستاذ العام: 6 سنوات من الخبرة، ويفضل 3 سنوات في المستوى الإداري يشترط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة.

التقديم على وظائف شاغرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

فيما يخص الوظائف الشاغرة لديها أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التقديم متاح عبر رابط موقع لهيئة الزكاة والجمارك للتوظيف من هنــــــــــــــــا، حيث بداية التقديم من تاريخ 23 أبريل 2024م ومستمر حتى نفاذ الوظائف المتاحة وذلك للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة.