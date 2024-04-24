مستقبلك بينور.. التسجيل في مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية 2024.. سجل دلوقتي

سنرصد لكم كيفية وشروط التسجيل في مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية 2024، حيث تولي الحكومة الجزائرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم كأساس أساسي لتطور المجتمع وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفي هذا الإطار، أنشأت وزارة التعليم الوطني مدرسة وطنية للإدارة، حيث أعلنت الوزارة مؤخرًا عن بدء استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في المنافسة على مناصب الدورة الجديدة، بهدف تمكين المهنيين في مجال التربية من الحصول على وظائف دائمة، شريطة اجتيازهم سلسلة من الاختبارات التقييمية، بينما تهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستويات الدخل للمواطنين وضمان توفير معيشة كريمة لهم، سنقدم في هذا المقال كافة التفاصيل حول إجراءات التسجيل في مسابقة الالتحاق بالمدارس الوطنية لعام 2024.

التسجيل في مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية 2024

فلنلقِ نظرة على كيفية التسجيل في المسابقة الوطنية للقبول في المدارس لعام 2024 في المدرسة الوطنية للإدارة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر .

. من الصفحة الرئيسية، انتقل إلى قائمة المهام المطلوبة.

املأ النموذج بإدخال المعلومات المطلوبة مثل اسم مقدم الطلب، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، وعنوان السكن.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة والمذكورة على الموقع.

أخيرًا، انقر على زر إرسال الطلب لإكمال عملية التسجيل.

شروط التقديم على مسابقة التوظيف بالجزائر

هنا قائمة بالشروط التي يجب اتباعها عند التقدم للمسابقة:

يجب على المتقدم أن يحمل درجة البكالوريوس. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية الجزائرية ويجب أن يكون مقيمًا دائمًا في الأراضي الجزائرية. يجب على المتقدم اجتياز الامتحان الشفهي والحصول على أكثر من نصف الدرجة. ينبغي على المتقدم إكمال الاختبارات الورقية المقررة في ثلاث مواد على الأقل في نفس اليوم.

المستندات المطلوبة عند التسجيل في المسابقة

هذه قائمة المستندات المطلوبة عند التسجيل في المسابقة: