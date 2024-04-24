خبر نار.. سعر كيلو النحاس اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024.. شوف السعر لو عندك الحق بيع

سعر كيلو النحاس اليوم، شهدت معدلات البحث ارتفاعًا من قبل الكثير من المهتمين بمعرفة أسعار النحاس خلال هذه الفترة، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة سعر كيلو النحاس اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024، يعتبر النحاس من المعادن الهامة والقيمة التي تستخدم في صناعة العديد من المنتجات والصناعات المختلفة، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال معلومات حول سعر كيلو النحاس اليوم في مصر.

سعر كيلو النحاس اليوم الأربعاء 24 أبريل

يعد النحاس من أهم المواد التي تستخدم في مجموعة متنوعة من الصناعات، حيث يتم استخراجه بواسطة طرق التعدين المختلفة، ثم يتم تشكيله إلى ألواح للاستخدام في صناعات متعددة، يتم أيضًا استخدام النحاس الخردة والمخلفات القديمة لإنتاج كميات جديدة قابلة لإعادة التصنيع، لذلك فإن سعر كيلو النحاس اليوم في مصر، من النوع الأصفر، يتراوح بين 280 و287 جنيه مصري.

سعر كيلو النحاس الخردة حسب النوع

تتوفر أنواع مختلفة من النحاس، بما في ذلك النحاس الأحمر والنحاس الأصفر والنحاس الخالص والنحاس المخلوط.

يتراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة بين 240 و 260 جنيهًا مصريًا.

وسعر كيلو النحاس الأصفر الخردة يتراوح بين 190 و 210 جنيهًا مصريًا.

أما سعر كيلو النحاس الخالص الخردة فيصل إلى ما بين 330 و 360 جنيهًا مصريًا.

وسعر كيلو النحاس المخلوط الخردة يتراوح بين 240 و 260 جنيهًا مصريًا.

كما يصل سعر كيلو النحاس الخردة في مصر إلى ما بين 200 و 300 جنيهًا مصريًا.

العوامل المؤثرة في تحديد السعر

يعتبر تحديد سعر النحاس الخردة أحد المواضيع الرئيسية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، تتأثر أسعار النحاس بعدة عوامل مهمة، بما في ذلك العرض والطلب والتطورات العالمية في سوق النحاس، يتغير هذا السعر بين الارتفاع والانخفاض استجابةً لتلك العوامل، مما يؤثر بدوره على أسعار النحاس أيضًا.