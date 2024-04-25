“ريلمي هتكتسح السوق“ سعر ومواصفات هاتف Realme Narzo 70x.. شاشة مميزة ومعالج رائع

هاتف Realme Narzo 70x، إذا كنت تبحث عن هاتف جيد بمواصفات رائعة وسعر مناسب فمن أفضل الخيارات الموجودة هاتف Narzo 70x من شركة ريلمي والذي على وشك نزول الاسواق العربية والعالمية خلال الأيام القليلة القادمة، ويتمتع الهاتف بالعديد من المميزات التي ستجذب اليه ملايين العملاء من مختلف الدول والبلدان، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات هاتف ريلمي Narzo 70x وأبرز المميزات وسعره.

مواصفات هاتف Realme Narzo 70x

يتوقع الخبراء في مجال الهواتف الذكية أن يشهد هاتف Realme Narzo 70x بعد نزوله الاسواق اقبال من الكثيرين الذين سيجدون به ما يرغبون به من إمكانيات فهو هاتف يجمع ما بين أناقة الشكل وسرعة الأداء وسلاسة الاستخدام، وفيما يلي سنستعرض لكم مواصفات هاتف Realme Narzo 70x :

الهاتف جذاب الشكل وخفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 195 جرام.

نظام تشغيل الهاتف اندرويد 14 يدعم شبكات الجيل الخامس وبه مكان لشريحتين اتصال من نوع Nano SIM.

شاشة الهاتف مقاس 6.67 بوصة ومن نوع AMOLED وتحديث 120 هرتز، بدقة Full HD.

كثافة البيكسلات تبلغ 395 بكسل لكل انش، ودرجة السطوع عالية تصل ل 2000 شمعة.

معالج الهاتف ثمني النواة من نوع mediatek dimensity 7050 وهو معالج قوي يضمن للهاتف أداء سريع.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل والأمامية 8 ميجا بكسل.

سعة بطارية الموبايل 5000 مللي امبير بقوة 67 وات، وبذلك يمكنها العمل لفترات طويلة دون حاجة للشحن.

مساحة تخزين الهاتف تبلغ 128 أو 256 حسب الاصدار ورامات 8 جيجا بايت.

سعر هاتف Realme Narzo 70x

الهاتف سيتوافر بلونين هما الذهبي والاخضر وسيكون سعره التقريبي 145 دولار أمريكي أي ما يعادل 7 الاف جنيه مصري وهو سعر قليل مقارنة بأسعار الهواتف الأخرى من نفس الفئة.