“كيفاش نجددها” شروط وخطوات تجديد منحة البطالة الجزائر عبر www.anem.dz

تقدم الوكالة الوطنية الجزائرية منحة البطالة الجزائر للشباب المسجل عاطل بالوكالة وهذا حرصاً من الحكومة الجزائرية على ضمان حياة كريمة للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، والمساعدة في التغلب على ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ولهذا يتم البحث من قبل العديد من الشباب عن شروط الحصول على المنحة وكيفية التجديد وهذا ما نوضحه لكم خلال هذا المقال.

خطوات تجديد منحة البطالة الجزائر

منحة البطالة الجزائر يتم تقديمها لجميع المسجلين بالوكالة الوطنية عاطلين، ويتم التقديم على المنحة وتجديدها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي وفرتها الوكالة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية. انقر على أيقونة حسابك. إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة من اسم المستخدم وكلمة المرور. انقر على أيقونة تجديد منحة البطالة. إرفاق جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. ارفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتجديد. انقر على أيقونة تجديد المنحة. سوف يتم مراجعة جميع البيانات المدخلة من الجهات المعنية والرد بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على منحة البطالة الجزائر

أعلنت الوكالة الوطنية الجزائرية عن الشروط اللازمة للتقديم في منحة البطالة الجزائر من أجل ضمان وصول المنحة لجميع المستحقين للدعم، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

الحصول على الجنسية الجزائرية.

لا يقل عمر المتقدم عن 19 عاماً و لا يزيد عن 49 عاماً.

أن لا يملك المتقدم أي عقارات أو أراضي أو أصول عالية الثمن.

حصول المتقدم على شهادة جامعية أو ما يعادلها.

عدم الاستفادة المسبقة للمتقدم من منحة البطالة.

تسجيل المتقدم في الوكالة الوطنية الجزائرية عاطل لمدة تزيد عن 6 شهور.

كما يشترط أن يكون المتقدم أعزب غير متزوج ولا يملك أولاد.

أن يكون المتقدم غير مطلوب في قضايا جنائية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة بالجزائر

لاستكمال عملية التقديم في منحة البطالة بالجزائر يحب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة والمتمثلة في الآتي: