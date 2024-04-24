“أشهر قنوات الأطفال” تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات وعرب سات

تبحث الأمهات والمربيات وأولياء الأمور من داخل مصر والوطن العربي عن تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات، فقد نجحت القناة في الاستحواذ على نسب مشاهدة متزايدة من داخل دول الوطن العربي، وذلك لأن القناة تقدم محتوى مميز يستهدف فئة الأطفال في مرحلة الروضة، وتقدم القناة برامج تناسب ميولهم واهتماماتهم وأغاني ترفيهيه ممتعة ومسلية ومرحة يحبها الأطفال ويتفاعلون معها.

تردد قناة وناسة 2024 القمر الصناعي نايل سات

تتعمد قناة وناسة تقديم شخصيات الرسوم المتحركة الجديدة مثل شخصية لولو وميدو مع إضافة مؤثرات صوتية وألوان جذابة تلفت أنظار الأطفال، فقد نجحت القناة في إنشاء علاقة وطيدة مع الأطفال والأمهات، حيث تستحق القناة الثقة لأنها تتعمد مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الشرقي وقيم وسلوكيات المسلم لاسيما أن القناة تجتهد حول تعليم الطفل النظافة الشخصية والصلاة والوضوء واحترام الكبير والصدق وآداب الطعام والاهتمام بالطعام الصحي وعدم الإفراط في تناول الحلويات والعديد من السلوكيات الحسنة، ويتم استقبال القناة بشكل مجاني من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

تردد قناة وناسة القمر الصناعي عرب سات 2024

تقدم قناة وناسة محتواها أيضاً من خلال القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية في البث، وتراعي القناة عدم الإطالة في الاعلانات حتى لا تزعج الأطفال كما تحرص على تقديم أغاني جديدة وأناشيد وبرامج ممتعة للأطفال لتصبح قناة شاملة تساعد الأمهات على تعليم وتربية الأطفال، ولاستقبال القناة يتم استخدام التردد التالي: