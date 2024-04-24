” استقبل الآن” تردد قناة CBC الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تتربع قناة CBC على رأس قائمة القنوات التلفزيونية المصرية المجانية التي تقدم محتوى يناسب جميع أفراد الأسرة، حيث تعرض القناة البرامج المتنوعة التصنيف والمسلسلات العربية التي حققت نسب المشاهدة العالية ومسلسلات العرض الأول، كما تقدم القناة باقة حصرية من المسلسلات والبرامج الدينية والاجتماعية خلال شهر رمضان، وقد تمكنت القناة من استقطاب قاعدة كبيرة من المشاهدين في كافة دول الوطن العربي.

تردد قناة CBC القمر الصناعي نايل سات

تقدم قناة سي بي سي محتواها على مدار اليوم بدون توقف وقد أعلنت القناة عن وجود إحداثيات جديدة للترددات الخاصة بها للسيطرة على عقبات البث والارسال في الترددات السابقة لتقدم القناة المحتوى بأعلى تقنيات ممكنة، ويتم استقبال القناة من خلال إدخال الترددات التالية أثناء إجراء البحث اليدوي عبر أجهزة الإستقبال:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة CBC القمر الصناعي عرب سات

فيما يلي نوضح أحدث تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات لتقديم بث فائق الجودة بأعلى التقنيات لضمان وصول الصورة مع الصوت بدون أن يسبق أحدهم الآخر أو حدوث تقطيع في الصوت أو تشويش لعدم ازعاج المشاهد كما حرصت القناة على عدم إضافة فواصل إعلانية طويلة ومزعجة أثناء عرض المحتوى، ويتم استقبال القناة من خلال الترددات التالية:

التردد: 12687.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات إضافة تردد جديد عبر جهاز الاستقبال

يتطلب تثبيت تردد جديد عبر جهاز الاستقبال اتباع عدة خطوات ثابتة تختلف فقط أثناء إدخال بيانات التردد، وتتمثل تلك الخطوات في: