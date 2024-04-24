“أقوى أفلام هوليوود” استقبل الآن تردد قناة mbc2 المجاني على الأقمار الصناعية 2024

تصنف قناة mbc2 على أنها القناة الأولى لعرض الأفلام الأجنبية والعالمية مجاناً عبر الأقمار الصناعية، حيث تقدم القناة باقة مميزة من أفلام الأكشن والرعب والخيال العلمي وأفلام الإثارة والتشويق بجودة عالية، لاسيما أن هناك حرص من إدارة مجموعة قنوات mbc على تحديث التردد لضمان البث بأعلى جودة ممكنة ولامتاع المشاهد قدر الإمكان.

تردد قناة mbc2 القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة mbc2 واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية التي تعرض الأفلام الأجنبية والعالمية وأفلام هوليود وأفلام العرض الأول والأفلام التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة داخل دول الوطن العربي، ويتم العرض بشكل مجاني متكامل بدون رسوم شهرية أو اشتراك لفك الشفرة، ويتم استقبال القناة من خلال استخدام الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11277 -11470

الاستقطاب: رأسي – Vertical

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة mbc2 القمر الصناعي عرب سات

يمكن استقبال القناة أيضاً من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية عند إجراء البحث اليدوي:

التردد: 11919.

الاستقطاب: رأسي – عمودي – vertical

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة mbc2 الجديد

يتمكن عشاق الأفلام الأجنبية من استقبال القناة من خلال خطوات بسيطة تتم في غضون دقائق دون الحاجة إلى شخص فني أو مهندس متخصص، ويتم الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: