التصميم والاعتمادية.. هاتف Huawei Nova 12s متوفر الأن بسعر مذهل ومواصفات استثنائية

بالنظر إلى مواصفات الهاتف المميز Huawei Nova 12s، نجد أن شركة هواوي تبرز كواحدة من أبرز الشركات في تقديم هواتف ذات مواصفات متميزة ومتكاملة، وتعتمد في إنتاجها المميز علي الاعتمادية، والتصميم، والأداء السلس لهواتفها المتنوعة، وسنقوم بتسليط الضوء أكثر على هذا الجهاز لإستعراض المزايا الخاصة التي يقدمها في السطور التالية تابعونا.

مواصفات هاتف huawei Nova 12s

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن هاتف Huawei Nova 12s، فإليك مواصفاته الرئيسية:

الجهاز مصنوع من مواد زجاجية وبلاستيكية عالية الجودة.

متوفر بألوان متعددة تشمل الأزرق، الأسود، والأبيض.

يدعم استخدام شريحتين من نوع نانو ويتوافق مع شبكات الجيل الرابع والخامس.

الشاشة من نوع أموليد بقياس 6.7 بوصة، ودقة 1084×2412 بكسل، وكثافة بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز.

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 14.

المعالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.4 جيجاهرتز.

الذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت.

يدعم خاصيتي بصمة الأصبع والتعرف على الوجه.

مزود بمستشعرات متعددة لتحسين تجربة الاستخدام.

يتمتع بكاميرات متعددة تقدم جودة عالية في التقاط الصور.

يشتمل على مجموعة واسعة من وسائل الاتصال الحديثة.

البطارية بسعة 4500 ملي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقدرة 66 واط.

عيوب هاتف huawei Nova 12s

على الرغم من المزايا المتعددة لهاتف Huawei Nova 12s، إلا أنه يحتوي على بعض النقاط التي قد تعتبر عيوب بالنسبة لبعض المستخدمين، وهي كالتالي:

الجوال لا يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، مما قد يقيد سرعة الاتصال في المناطق التي تتوفر فيها هذه التقنية.

المعالج المستخدم ليس الأفضل لمحبي الألعاب الثقيلة والتطبيقات الكثيفة الاستخدام، مما قد يؤثر على تجربة اللعب.

لا يتيح الهاتف استخدام السماعات السلكية التقليدية أو تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، وهو ما يمكن أن يكون محدودا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى خيارات تخزين مرنة أو استخدام سماعات سلكية.

مستشعر التقارب في الجهاز افتراضي وليس مادي، مما قد يؤثر على دقة وسرعة استجابته.

هذه العيوب قد تكون محور تفكير للمشترين المحتملين عند النظر في اقتناء هذا الجوال.

سعر الهاتف بالريال السعودي

يلاحظ أن الطلب على جوال Huawei Nova 12s في المملكة العربية السعودية يزداد بشكل ملحوظ، وذلك يعود إلى مواصفاته المقبولة وسعره التنافسي، حيث يتوفر بسعر 1600 ريال سعودي.