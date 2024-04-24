” بدون رسوم” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وياه سات وعرب سات حدث جهازك الآن

يتصدر البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 مواقع البحث بشكل مستمر، حيث يزداد الإقبال على متابعة محتوى القناة المميز والفريد الذي ينقل صورة حية من أجواء الحياة البرية وطبيعة الحياة للحيوانات المفترسة ومواسم التزاوج والطقس والمناخ والعلوم الطبيعية، وقد نجحت القناة في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بسبب المصداقية في عرض المحتوى و التنوع الذي يحقق متعة مشاهدة القناة من قبل الكبار والصغار.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي نايل سات

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك محتواها من داخل دولة أبو ظبي بجودة عالية في البث، وتحرص القناة على تحديث التردد من حين لآخر لاستمرار تقديم المحتوى بأعلى جودة، وفيما يلي نوضح احداثيات التردد الخاصة بالقمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11412.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة HD

فيما يلي نوضح التردد الخاص بأعلى تقنية لبث محتوى القناة وهي تقنية HD:

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي ياه سات

تبث القناة محتواها من خلال القمر الصناعي ياه سات الذي يغطي مناطق جغرافية محددة على الخريطة، وفيما يلي نوضح التردد الخاص بالقناة:

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث: SD.

تردد ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي عرب سات

يمكن استقبال القناة والاستمتاع بالمحتوى التاريخي والتكنولوجي ومتابعة أحدث الاختراعات والاكتشافات واكتشاف أسرار الحياة البرية وعلوم الجيولوجيا وعلوم الأرض، وذلك من خلال استخدام الترددات التالية:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة البث: SD.

أشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك:

فيما يلي نوضح أسماء أشهر البرامج التي تبث عبر شاشة القناة: