حملها pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع مظلتــــــي كل محافظات العراق

موعد الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية أصبح السؤال المتكرر لدى جميع المواطنين العراقيين الذين قاموا بتقديم طلبهم للدعم الإجتماعي، لاسيما هذا الدعم بمثابة بريق نور لهم لإعانتهم على معيشتهم في ظل ظروف الحياة القاسية، فقد ازدادت معدلات البحث عن هذه الوجبة بشكل ملحوظ، ولهذا أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن دراسة الطلبات المقدمة مازلت تحت عملية الدراسة، حتى يقدم هذا الدعم للطبقة المستحقة، ولمزيد من المعلومات عن هذه الوجبة تابعوا معنا هذا المقال.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية

هناك عدة شروط أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على وجوب توافرها حتى تكون بين قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية، هذه الشروط هي:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

الإقامة: يجب الإقامة الدائمة داخل أراضي العراق.

السن المطلوب: يجب ألا يزيد عمر الرجال عن 60 سنة ولا يقل عن 18 سنة.

الدخل الشهري: يشترط عدم امتلاك دخل شهري ثابت.

الأملاك: يشترط عدم امتلاك أي عقارات باهظة الثمن.

مستندات دعم الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على وجوب تحضير عدة مستندات ووثائق حتى يتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الذين تم شمولهم في هذه الوجبة، هذه المستندات هي:

وثيقة الميلاد.

بطاقة التموين.

شهادة الإعاقة في حالة وجود إعاقة.

شهادة طبية تفيد المرض.

بطاقة الرقم القومي.

وثيقة تفيد الحالة الإجتماعية.

شهادة الإقامة داخل العراق.

رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية، ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: