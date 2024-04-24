ح: 157.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات وعرب سات لمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان

بحث مكثف من جانب الجميع في الوطن العربي والشرق الأوسط عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 157 الجديدة، حيث يعد هذا المسلسل هو أحد أبرز وأهم المسلسلات التركية التاريخية في السنوات الأخيرة ويعد هذا الجزء هو الأكثر مشاهدة حيث تشتد فيه الأحداث الهامة، وتقوم قناة Al Fajr بإذاعة جميع الحلقات بشكل مجاني عبر شاشتها وبجودة عالية HD، ولذلك فيهتم الجميع بتنزيل تلك القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم من أجل مشاهدة الحلقات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكنكم متابعة أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان عن طريق ضبط أجهزة الرسيفرات الخاصة بكم على تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات، وذلك من خلال البيانات التالية:-

القمر الصناعي تردد القناة معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايل سات 12034 أفقي H 3/4 27500

أما تردد قناة Al-FAJR على القمر الصناعي عرب سات فيكون على النحو الآتي:-

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان

بعد التعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 فنتعرف الآن على موعد عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان (الحلقة 157) خاصة بعد نزول الإعلان الثاني للحلقة، حيث من المقرر أن يتم العرض الأول للحلقة اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 عبر شاشة قناة أي تي في Atv التركية ولكن يتم عرضها باللغة التركية، وسيتم إذاعة الحلقة مترجمة في اليوم التالي الخميس 25 أبريل 2024 عبر شاشة قناة الفجر عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

صور من الحلقة 157 الجديدة مسلسل قيامة عثمان