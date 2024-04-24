“إلحق قدم” وظائف شاغرة طيران الرياض للجنسين لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
أعلنت شركة طيران الرياض اليوم عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة إدارية للجنسين وفقا لشروط محددة نتناولها في التالي، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض وإليكم تفاصيل الوظائف المطلوبة والمؤهل.
تفاصيل وظائف شاغرة طيران الرياض
|الوظيفة
|الموعد النهائي لتقديم الطلبات
|المؤهل
|الخبرة
|مدير جذب اكتساب المواهب والمشاركة
|30 أبريل 2024
|درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو التسويق أو الاتصالات أو المجال ذي الصلة
|أكثر من 5 سنوات من الخبرة في مجال العلامات التجارية لصاحب العمل، أو تسويق التوظيف، أو الثقافة/المشاركة، أو الأدوار التسويقية ذات الصلة
معرفة قوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشهد المواهب
إدارة المشاريع ممتازة وقدرات التخطيط الاستراتيجي
خبرة سابقة في تخطيط وتقديم خطط الاتصال والحملات والمشاريع.
مهارات الاتصال والعرض الكتابية / الشفهية المتميزة باللغتين الإنجليزية والعربية
إتقان برامج التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات تحليل البيانات
خبرة مثبتة في تطوير حملات العلامات التجارية الناجحة لأصحاب العمل / الشركات
خبرة مثبتة في تنظيم الأحداث ويفضل أن تكون أحداث الشركات (Illustrator، Photoshop، Canva).
|محرر/كاتب إعلانات ثنائي اللغة
|30 أبريل 2024
|درجة البكالوريوس في اللغويات أو التسويق أو الاتصالات أو الصحافة أو أي مجال ذي صلة.
|خبرة لا تقل عن 8 سنوات في العمل ككاتب إعلانات في شركة مرموقة، مع التركيز على صياغة المحتوى باللغتين الإنجليزية والعربية.
إتقان استثنائي للغة العربية، مع فهم عميق للنحو والنحو والتعابير الاصطلاحية.
إتقان استثنائي للغة الإنجليزية، مع فهم عميق لقواعد اللغة وبناء الجملة والتعبيرات الاصطلاحية.
|مسؤول اكتساب المواهب
|30 أبريل 2024
|درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، أو ما شابه ذلك.
|3-4 سنوات من الخبرة كمسؤول اكتساب المواهب، أو ما شابه ذلك.
خبرة في خلق الوعي بالعلامة التجارية للشركة وإقامة علاقات مهنية مع المرشحين.
|مدير أول – المنتجات الرقمية
|30 أبريل 2024
|الحد الأدنى من درجة البكالوريوس أو ما يعادلها
|ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة في إدارة المنتجات أو دور مماثل؛ يفضل الخبرة في مجال الطيران / السفر والسياحة.
|مدير نظام معلومات الموارد البشرية
|30 أبريل 2024
|درجة الماجستير في الموارد البشرية / نظم المعلومات
معرفة متعمقة بمنصات نظام معلومات الموارد البشرية (على سبيل المثال؛ Oracle HCM وiCIMS وTableau وPower Bi) والتقنيات ذات الصلة.
|خبرة مثبتة (5+ سنوات) في إدارة نظام معلومات الموارد البشرية، ويفضل Oracle وiCIMS وAviation Technologies
|مدير المشاركة الرقمية المباشرة
|30 أبريل 2024
|درجة البكالوريوس في التسويق أو الاتصالات أو مجال ذي صلة (درجة الماجستير ميزة إضافية).
|خبرة مثبتة في التسويق الرقمي، مع التركيز على التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية.
|مدير- برامج الطائرات/ تكوينات الطائرات الجديدة
|30 أبريل 2024
|درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية / الطيران / الفضاء
شهادة PMP ستكون مفيدة.
|خبرة لا تقل عن 8 سنوات في خدمات التمويه/الخدمات التقنية لشركات الطيران، وبرامج الطائرات/تكوينات الطائرات الجديدة، ومهندس الشهادات (CVE، FAA DER) أو الخبرة ذات الصلة مع موردي الطيران أو OEM
خبرة مثبتة في دعم وتقديم مشاريع ملائمة لخط الطائرات أو التحديثية والعمل مع فرق متعددة الوظائف.
الخبرة السابقة في تأليف SBs والتصميم الميكانيكي وتحليل الإجهاد
قدرة مثبتة في إدارة الموردين والعمل مع مصنعي المعدات الأصلية وMRO
|مدير تخطيط الطاقم
|3 مايو 2024
|الدرجة العلمية أو مرتبة الشرف (12+3 أو ما يعادلها ).
|معرفة عملية بأنظمة إدارة التدريب وتكامل الأنظمة وتنفيذها.
أكثر من 3 سنوات من الخبرة المهنية في دور تخطيط الطاقم أو الجدولة.
معرفة ممتازة بالقواعد التنظيمية التي تحكم قائمة الطاقم، أي GACA (أو ما يعادله)، CAA، FAA.
خبرة في تخطيط تدريب الطاقم أو جدولة الطاقم أو البيئة ذات الصلة.
معرفة ومهارات متعمقة لإدارة عمليات الطيران.
|FOO للإرسال ووحدة تحكم الشبكة
|4 مايو 2024
|يفضل درجة البكالوريوس في الطيران أو عمليات الطيران أو يفضل الخبرة المهنية ذات الصلة.
|– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في بيئة إرسال و/أو مراقبة العمليات بشركة الطيران.
خبرة في استخدام أنظمة تخطيط الطيران المحوسبة
ستكون الخبرة في التحكم المركزي في الحمل مفيدة.
ستكون الخبرة في أنظمة التحكم التشغيلية المشتركة مفيدة
|مدير العلامة التجارية
|15 مايو 2024
|درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التسويق أو الدراسات التجارية أو الاتصالات
|مع خبرة شرق أوسطية في التسويق أو الخبرة الدولية المكتسبة من العمل في بيئة عمل متعددة الثقافات، والعمل في فرق متعددة الوظائف
خبرة تسويقية في مجال الطيران أو السفر أو الضيافة أو خبرة في العمل في دور خدمة العملاء داخل وكالة إبداعية.
|مدير الرواتب
|15 مايو 2024
|درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو المالية أو أي مجالات ذات صلة.
|خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمشرف على رواتب الموارد البشرية و/أو مسؤول التعويضات أو أي مجال ذي صلة.
|كبير موظفي خدمات الأفراد-المواطن السعودي فقط
|15 مايو 2024
|أكثر من 3 سنوات من الخبرة في عمليات الموارد البشرية
– الإلمام ببرامج HRIS وHCM مثل Oracle
|درجة الدبلوم أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو أي مجال ذي صلة.
خبرة مثبتة في أدوار الموارد البشرية.
– المعرفة بقوانين ولوائح العمل.
المعرفة السليمة بقانون العمل السعودي.
السرية والسرية عند التعامل مع المعلومات الحساسة.
خطوات التقديم وظائف شاغرة طيران الرياض
الدخول للموقع الرسمي الخاص بشركة طيران الرياض من الرابط هنــــــــــــــــا والتعرف على الشروط والخبرات وباقي تفاصيل الوظائف واختيار المناسب لك وطلب التقديم عليها للحصول على فرصة العمل لدى طيران الرياض.