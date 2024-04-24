“إلحق قدم” وظائف شاغرة طيران الرياض للجنسين لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

أكثر من 3 سنوات من الخبرة المهنية في دور تخطيط الطاقم أو الجدولة.

معرفة ممتازة بالقواعد التنظيمية التي تحكم قائمة الطاقم، أي GACA (أو ما يعادله)، CAA، FAA.

خبرة في تخطيط تدريب الطاقم أو جدولة الطاقم أو البيئة ذات الصلة.

معرفة ومهارات متعمقة لإدارة عمليات الطيران.