”الأفلام الوثائقية في بيتك“ استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 Nilesat

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات التي تفيد المشاهد وتمده بالكثير من المعلومات الهامة والتي قد يكون يتعرف عليها للمرة الأولى من خلال افلام وثائقية تشرح بالأدلة والشواهد كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع المطروح، والقناة يهتم بها الأطفال أيضا وترضي فضولهم حول عالم الحيوانات المليء بالأسرار والمشاهد الغريبة، ومن أبرز برامج القناة هجرات عظمى والمصور وامراء المخدرات وتحقيقات تحت سطح الماء وعالم الانترنت وغيرها، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11411

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 30000

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة عالمية تبث محتواها بأكثر من لغة وعلى العديد من الأقمار الصناعية، وتبث القناة محتواها مجانا وعلى مدار 24 ساعة دون توقف، ولا تعرض بين برامجها فواصل اعلانية طويلة قد تصيب المشاهد بالملل، ويمكنكم ضبط تردد القناة بسهولة من خلال ادخال اعدادات الضبط الموضحة في الاماكن المخصصة بعد اختيار البحث اليدوي من قائمة اعدادات التلفاز، وفيما يلي نستعرض لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات.