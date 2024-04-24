طريقة عمل المعمول بالتمر الفاخر في المنزل بنفس مذاق الجاهز في دول الخليج العربي

انتقلت وصفة عمل المعمول بالتمر من داخل المطبخ الخليجي إلى كافة دول الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يعد المعمول بالتمر واحد من أهم أصناف الضيافة والترحيب في دول الخليج، ويقدم المعمول مع القهوة العربية في الأعياد و الاحتفالات والمناسبات الوطنية والدينية، حيث أنه يتمتع بمذاق مميز معزز بنكهة القرفة، ويقدم بحشوات مختلفة و محببة منها المكسرات والتمر و العجوة أو كما يفضل البعض تناوله سادة بعد نثر السكر الناعم.

مقادير عمل المعمول بالتمر الفاخر في المنزل

تعد وصفة المعمول بالتمر من الوصفات سهلة التحضير في المنزل بمقادير بسيطة وتكلفة اقتصادية، حيث يتطلب الأمر تجهيز المقادير التالية لتحضير قطع المعمول المتناسقة في الشكل والقوام ذات الطعم الهش الذي يذوب في الفم:

400 جرام دقيق أبيض خاص بالمخبوزات.

200 جرام سمنة بلدي.

150 جرام من العجوة الجاهزة.

80 جرام سكر أبيض ناعم.

5 جرام قرفة.

10 جرام خميرة فورية.

طريقة عمل المعمول بالتمر الفاخر في المنزل

تتطلب وصفة المعمول اتباع عدة خطوات هامة للحصول على عجينة ناجحة وهي السر في نجاح المعمول في المنزل بنفس جودة المعمول الجاهز، حيث يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية: