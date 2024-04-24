طريقة عمل المعمول بالتمر الفاخر في المنزل بنفس مذاق الجاهز في دول الخليج العربي
انتقلت وصفة عمل المعمول بالتمر من داخل المطبخ الخليجي إلى كافة دول الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يعد المعمول بالتمر واحد من أهم أصناف الضيافة والترحيب في دول الخليج، ويقدم المعمول مع القهوة العربية في الأعياد و الاحتفالات والمناسبات الوطنية والدينية، حيث أنه يتمتع بمذاق مميز معزز بنكهة القرفة، ويقدم بحشوات مختلفة و محببة منها المكسرات والتمر و العجوة أو كما يفضل البعض تناوله سادة بعد نثر السكر الناعم.
مقادير عمل المعمول بالتمر الفاخر في المنزل
تعد وصفة المعمول بالتمر من الوصفات سهلة التحضير في المنزل بمقادير بسيطة وتكلفة اقتصادية، حيث يتطلب الأمر تجهيز المقادير التالية لتحضير قطع المعمول المتناسقة في الشكل والقوام ذات الطعم الهش الذي يذوب في الفم:
- 400 جرام دقيق أبيض خاص بالمخبوزات.
- 200 جرام سمنة بلدي.
- 150 جرام من العجوة الجاهزة.
- 80 جرام سكر أبيض ناعم.
- 5 جرام قرفة.
- 10 جرام خميرة فورية.
طريقة عمل المعمول بالتمر الفاخر في المنزل
تتطلب وصفة المعمول اتباع عدة خطوات هامة للحصول على عجينة ناجحة وهي السر في نجاح المعمول في المنزل بنفس جودة المعمول الجاهز، حيث يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسخين السمنة لتصبح ذات درجة حرارة دافئة.
- نخل الدقيق جيداً.
- إضافة الدقيق إلى السمنة ثم الفرك باليد.
- إذابة الخميرة في ربع كوب من الماء ثم تضاف بشكل تدريجي إلى العجينة.
- العجن باليد ثم تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة ليتضاعف حجمها.
- تحضير الحشوة التي تتكون من العجوة المعززة بطعم القرفة من خلال إذابة ملعقة من السمنة في طاسة ثم إضافة العجوة والقرفة والتقليب الجيد.
- تشكيل كرات صغيرة الحجم من العجوة.
- تشكيل كرات ضعف حجم العجوة من العجينة.
- حشو العجينة بكرات العجوة وإغلاق الأطراف.
- تدخل العجينة في قالب المعمول للتشكيل بالشكل المفضل.
- يرص المعمول على ورق الزبدة في صينيه ذات مقاس مناسب.
- يدخل المعمول الفرن لمدة 15 دقيقة.
- بعد النضج يتم رفع المعمول ويرص في طبق التقديم ويزين بالسكر الناعم.