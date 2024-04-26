“صندوق التقاعد الوطني بالجزائر mtess.gov.dz“ الموعد المحدد لتطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 + الاستعلام عن راتب التقاعد
موعد صرف زيادات المتقاعدين في الجزائر 2024
حددت وزارة المالية الجزائرية بعد توجيه من رئيس الجمهورية موعد صرف زيادات المتقاعدين والتي من المقرر أن تضاف الى الراتب بدءا من شهر مايو المقبل، وذلك لتحسين مستوى معيشة الفرد وإعانة المواطنين على توفير متطلباتهم دون أعباء أو ضغوط، وستكون نسبة الزيادة متغيرة حسب راتب المتقاعد فكلما قل الراتب زادت نسبة الزيادة والعكس، وستصل نسبة الزيادة الى خمسة بالمائة لمن يقل راتبه عن عشرين الف دينار وستكون اربعة بالمائة لمن يقل راتبه عن اربعين الف دينار وهكذا، وتم وضع سلم الرواتب على هذا النحو حتى يستفيد من هذا القرار الأقل دخلا والأكثر استحقاقا للزيادة.
الاستعلام عن زيادات المتقاعدين
وتتيح الهيئة العامة للتقاعد إمكانية الاستعلام عن رواتب التقاعد عبر الانترنت، وبذلك أصبح بإمكان المستفيد معرفة قيمة راتبه بعد الزيادة وموعد صرف الراتب وغيرها من المعلومات من مكانه وبأسهل طريقة ممكنة وخلال وقت قصير، وسنوضح لكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن زيادات المتقاعدين :
- الدخول الى موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالضغط هنا.
- الانتقال الى الخدمات الالكترونية ثم اختيار “الاستعلام عن راتب التقاعد”.
- ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- الضغط على “استعلام” وستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد.