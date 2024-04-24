“استقبل الآن” أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 وتابع الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان

يهتم عشاق الدراما التركية باستقبال أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 عبر الأقمار الصناعية لمتابعة أحداث المسلسلات التاريخية والتركية لحظة بلحظة بجودة عالية في البث، حيث تعد القناة واحدة من أشهر قنوات الدراما في الوطن العربي وتهتم القناة بعرض البرامج الرياضية والدينية وبرامج الترفيه إلى جانب عرض المسلسلات الجديدة والحصرية لكي تحظى على إرضاء المشاهدين من فئات عمرية مختلفة.

أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يهتم عشاق المسلسلات التركية بشكل عام باستقبال التردد الجديد لقناة الفجر لإشباع شغف متابعة المسلسلات الحصرية والأحداث الشيقة، حيث تعرض القناة المسلسلات التاريخية والرومانسيه والمسلسلات الحصرية والأكثر رواجا ومسلسلات العرض الأول، ويتم استقبال القناة من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد :12034.

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ ¾.

تردد أخر

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان قناة الفجر

أعلنت قناة الفجر عن امتلاكها حقوق عرض حلقات الجزء الخامس من المسلسل، حيث يتم عرض المسلسل على شاشة القناة أسبوعياً وتعرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة و الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعاد عرض الحلقة على نفس القناة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن مسلسل المؤسس عثمان يحاكي أحداث تاريخية للدولة العثمانية حيث يستكمل عثمان الأول مسيرة والده القائد أرطغرل قائد قبيلة الكايي في الفتوحات، وفيما يلي نوضح أسماء أبطال المسلسل:

بوراك اوزجيفيت

ديدام بالشين.

راغب سافاش.

عائشة جول جوناي.

ايمره باسالاكج.

نور الدين سونماز.

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي قناة الفجر

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية فقط في مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث يحاكي المسلسل قصة حياة البطل صلاح الدين الأيوبي.