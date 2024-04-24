“أوعى تفوتها” موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية والقناة الناقلة

لكل عشاق كرة القدم اليكم موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية والقناة الناقلة والتي تكون مواجهة صعبة بين الفريقين حيث يسعى كلا الفريقين من تحقيق الفوز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وخاصة فريق القلعة البيضاء وهذا بعد خسرته أمام نظيره دريمز في مباراة الذهاب، ولهذا سوف نعرض لكم خلال المقال موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية والقناة الناقلة

لكل من يبحث عن موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية والقناة الناقلة اليكم البيانات التالية:

تقام المباراة على ملعب بابا يارا.

من المقرر إقامة المباراة يوم الأحد المقبل 28 أبريل 2024.

وسوف يتم إطلاق صافرة البداية في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كما يتم إطلاق الصافرة بتوقيت أبو ظبي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بالإضافة إلى ذلك يتم إطلاق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بجميع عواصم المغرب العربي.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك يسعى جاهداً إلى الفوز بالمباراة وتواصل الفوز خلال الموسم الحالي والحصول على لقب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

نتيجة أهمية المباراة المنتظرة بين الزمالك ودريمز الغاني يتم البحث من قبل الكثير حول القنوات الناقلة للمباراة المنتظرة وتأتي قنوات سبورت الفكرية واحدة من أهم القنوات الناقلة للمباراة عبر قناتها Bein sports 6، ويتم تنزيل القناة على شاشات التلفاز والاستمتاع بمشاهدة ممتعة وصورة صافية وصوت واضح للمباراة من خلال استخدام البيانات التالية: