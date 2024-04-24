الرابط متاح دلوقت! كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية هو مبادرة هامة تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يتميز هذا البرنامج عن غيره من برامج الدعم الاجتماعي بأنه لا يقتصر على تقديم دعم مالي شهري فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تمكين الأفراد وتحويلهم من متلقين للدعم إلى عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروطًا محددة للتقديم في برنامج الضمان المطور، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم. يجب ألا يتجاوز دخل المتقدم الحد المانع الذي يحدده البرنامج. يشترط عدم استفادة المتقدم من خدمات مراكز الإيواء التابعة للمؤسسات الحكومية. يشترط عدم استفادة المتقدم من برامج دعم حكومية أخرى. يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات التي تحددها الوزارة أثناء عملية التقديم.

هذا ويتم تنفيذ البرنامج بواسطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة. يتطلب التحقق من الأهلية في البرنامج الاطلاع على الشروط المحددة واتباع إجراءات محددة لتقديم الطلب.

تتضمن شروط التقديم في برنامج الضمان المطور أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم، كما يجب أن لا يتجاوز دخل المتقدم الحد المانع المحدد من قبل البرنامج، كما يشترط عدم استفادة المتقدم من خدمات مراكز الإيواء التابعة للمؤسسات الحكومية وعدم استفادته من برامج دعم حكومية أخرى، ويجب على المتقدم تقديم جميع المستندات المطلوبة خلال عملية التقديم.

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