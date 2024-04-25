“موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz“ تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر والشروط المطلوبة

تجديد منحة البطالة، المستفيدين من منحة البطالة عليهم الإسراع بتجديدها بعد انتهاء الستة أشهر مدة المنحة ليستمروا في الحصول على الدعم وذلك بشرط استمرار توافر شروط الاستحقاق بالمستفيد، ومنحة البطالة هي مبلغ شهري تقدمه الحكومة الجزائرية للعاطلين عن العمل لتوفير دخل لهم يساعدهم على الانفاق على نفسهم وأسرهم حتى يتمكنوا من العثور على فرصة عمل، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تجديد منحة البطالة والشروط المطلوبة.

تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر يمكن لأي شخص مستفيد من منحة البطالة ان يتقدم بطلب تجديد المنحة الكترونيا بعد انتهاء مدتها والمقدرة بستة أشهر وذلك عن طريق الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل وعبر اتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم في السطور التالية : الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الخانات المخصصة لتسجيل الدخول.

من بين الخدمات المتاحة اضغط على “منحىة البطالة”.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم انقر على “تمديد طلبي”. شروط الحصول على منحة البطالة 2024 بالجزائر التسجيل لأول مرة أو تجديد منحة البطالة يتطلب توافر عدد من الشروط في مقدم الطلب، وفي حالة عدم تطابق ايا منها يتم رفض طلبه واستبعاده من أصحاب الأولوية والمستحقين للحصول على الدعم، وفيما يلي الشروط المطلوبة : أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل حدود الجزائر بصفة دائمة.

أن يكون عمره لا يقل عن 19 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

ألا يكون لديه عمل بأي مؤسسة حكومية أو خاصة ولا يملك دخل شهري ثابت.

أن يكون ليس لديه أملاك خاصة ذات قيمة مثل الاراضي والعقارات والمتاجر وغيرها.

ارفاق كافة المستندات المطلوبة للحصول على المنحة.