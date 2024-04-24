استعلام رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 عبر epedu.gov.iq ومواعيد الاختبارات
تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 وخاصة مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية خلال الأيام القليلة القادمة والتي تبدأ من يوم 12 مايو 2024 وبمجرد انتهاء فترة الامتحانات يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعدها بأيام قليلة، ولهذا ازدادت عمليات البحث من قبل أولياء الأمور عن كيفية الحصول على النتيجة المنتظرة للصف السادس الابتدائي بالإضافة إلى جدول امتحانات الخاص به، وهذا ما نعرضه لكم خلال هذا المقال.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 والذي يبدأ خلال أيام بسيطة بداية من 12 مايو 2024 على النحو التالي:
|الأحد 12 مايو 2024
|التربية الدينية.
|الإثنين 13 مايو 2024
|اللغة العربية.
|الثلاثاء 14 مايو 2024
|اللغة الإنجليزية.
|الأربعاء 15 مايو 2024
|الرياضيات.
|الخميس 16 مايو 2024
|الدراسات الاجتماعية.
|السبت 18 مايو 2024
|العلوم.
|الأحد 19 مايو 2024
|اللغة التركانية.
رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024
بعد التعرف على جدول امتحانات الصف السادس العراق يتم الاهتمام بمعرفة النتائج وذلك من خلال الدخول على رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية واتباع مجموعة من الخطوات والمتمثلة في الآتي:
- التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- اختيار أيقونة نتائجنا.
- اضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.
- حدد المرحلة التعليمية والعام الدراسي والصف.
- كتابة اسم الطالب.
- إدخال رقم الجلوس.
- اختيار المحافظة التابع لها.
- اضغط على أيقونة استعلام يجب التأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح.
- سوف يتم ظهور الأسماء ويتم البحث عن الاسم من خلال كتابة اسم الطالب في خانة بحث.