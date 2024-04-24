استعلام رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 عبر epedu.gov.iq ومواعيد الاختبارات

تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 وخاصة مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية خلال الأيام القليلة القادمة والتي تبدأ من يوم 12 مايو 2024 وبمجرد انتهاء فترة الامتحانات يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعدها بأيام قليلة، ولهذا ازدادت عمليات البحث من قبل أولياء الأمور عن كيفية الحصول على النتيجة المنتظرة للصف السادس الابتدائي بالإضافة إلى جدول امتحانات الخاص به، وهذا ما نعرضه لكم خلال هذا المقال.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 والذي يبدأ خلال أيام بسيطة بداية من 12 مايو 2024 على النحو التالي:

الأحد 12 مايو 2024 التربية الدينية. الإثنين 13 مايو 2024 اللغة العربية. الثلاثاء 14 مايو 2024 اللغة الإنجليزية. الأربعاء 15 مايو 2024 الرياضيات. الخميس 16 مايو 2024 الدراسات الاجتماعية. السبت 18 مايو 2024 العلوم. الأحد 19 مايو 2024 اللغة التركانية.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

بعد التعرف على جدول امتحانات الصف السادس العراق يتم الاهتمام بمعرفة النتائج وذلك من خلال الدخول على رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية واتباع مجموعة من الخطوات والمتمثلة في الآتي: