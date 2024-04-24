تـوًا السابعة :: كشـف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع مظلتي spa.gov.iq كل محافظات ومدن الدولة العراقية

ما هي خطوات التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية؟ يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يرغب المواطنين الذين لم يسبق لهم صرف أموال دعم الرعاية الاجتماعية العراقية في التعرف على إجابة له، لا سيما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين سبق لهم الانضمام ينتظرون الوجبة السابعة التي تأخر صرفها بشكل ملحوظ، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد على كون هذه الأمور تتطلب المزيد من الصبر، حتى يتم رفع القوائم المشتملة على أسماء الكثير من الأسر العراقية.

اسماء الرعاية الاجتماعية

بعد ارتفاع معدلات البحث بشكل متتال كل يوم وخلال كل ساعة وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أكدت على كون عملية فرز الأسماء ما زالت مستمرة، كما كشفت عن الخطوات التي من خلالها سوف يحصل المستفيدون من برنامج الرعاية الاجتماعية على الكشوفات.

لا سيما أن هناك الكثير من الأشخاص يتطلعون لمعرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء المدرجة في الدفعة الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، والتي تتلخص خطوات معرفتها فيما يلي

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية. اختر قسم الرعاية الاجتماعية. حدد الدفعة التي ترغب بالاستعلام عنها. أدخل اسم المحافظة التابع لها. اكتب رقم الدفعة المطلوبة. أدخل اسمك بالكامل في الحقل المخصص. اضغط على استعلام للتحقق من النتائج.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعتبر من أهم وأبرز البرامج الحكومية التي تهدف لدعم المواطنين العراقيين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لا سيما أننا وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتساءلون حول معايير الاستحقاق الدعم الرعاية الاجتماعية الذي يوفر مساعدات مالية شهرية للمستفيدين من خلال عدة دفعات متتالية، على أن تتلخص معايير الاستحقاق اللازمة لتقديم فيما يلي